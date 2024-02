Kilau Emas Dunia 'Tertutup' Keperkasaan Dolar AS

Data ekonomi AS

(HUS)

Chicago: Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange melemah pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena indeks dolar AS dan imbal hasil Treasury naik.Mengutip Xinhua, Selasa, 6 Februari 2024, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April 2024 turun USD10,80 atau 0,53 persen menjadi USD2.042,90 per ons.Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee mengatakan dalam sebuah wawancara, jika data ekonomi terus berada pada jalurnya saat ini, Federal Reserve seharusnya berada di jalur menuju normalisasi.Namun demikian, konsensus pasar adalah The Fed kemungkinan tidak akan mulai menaikkan suku bunga pada pertemuan Maret 2024. Data ekonomi yang dirilis pada Senin juga melemahkan harga emas. Indeks manajer pembelian jasa (PMI) AS dari S&P Global keluar pada angka 52,5 pada Januari 2024, naik dari 51,4 pada Desember 2023.PMI Jasa Institute for Supply Management mencapai 53,4 persen pada Januari 2024, menunjukkan aktivitas ekonomi di sektor jasa telah meningkat selama 13 bulan berturut-turut.Perak untuk pengiriman Maret 2024 turun 37,40 sen atau 1,64 persen menjadi USD22,422 per ons. Platinum untuk pengiriman April naik USD1,90 atau 0,21 persen menjadi USD903,50 per ons.