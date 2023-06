Emas Dunia Turun Imbas Efek Domino Rencana The Fed

Baca juga: IMF Bangga Kebijakan Ekonomi RI Mampu Meredam Tantangan Global

(ANN)

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada Kamis waktu setempat karena dolar AS menguat.Melansir Xinhua, Jumat, 30 Juni 2023, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus turun USD4,30 atau 0,22 persen menjadi USD1.917,90 per ons.Berbicara pada diskusi panel di konferensi stabilitas keuangan Bank Spanyol pada hari Kamis, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan akan tetap melanjutkan rencana menaikkan suku bunganya kembali.Pembuat kebijakan Fed sedang mencari dua lagi kenaikan suku bunga seperempat poin persentase tahun ini, berpotensi pada pertemuan kebijakan berikutnya di Juli.Pernyataan Powell yang hawkish itu memicu ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dan meredam emas.Di samping itu, data ekonomi yang dirilis Kamis beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan ekonomi AS tumbuh secara tahunan dua persen pada kuartal pertama, jauh di atas perkiraan sebelumnya sebesar 1,3 persen.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran turun 26 ribu menjadi 239 ribi untuk pekan yang berakhir 24 Juni.Selain itu, National Association of Realtors melaporkan indeks penjualan rumah tertunda AS turun 2,7 persen menjadi 76,5 pada Mei setelah turun 0,4 persen menjadi 78,6 yang direvisi pada April.Perak untuk pengiriman September turun 28,60 sen atau 1,24 persen menjadi pada USD22,798 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD18,10 atau 1,96 persen menjadi USD906,8 per ons.