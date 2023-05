Gara-Gara Ini Dolar AS Konsisten Menguat!

Tidak akan gagal bayar utang





New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena para pemimpin AS menyatakan optimisme atas negosiasi batas utang. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama , meningkat 0,31 persen menjadi 102,8819 pada akhir perdagangan.Mengutip Xinhua, Kamis, 18 Mei 2023, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0838 dibandingkan dengan USD1,0868 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2484 dibandingkan dengan USD1,2486 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia tidak berubah di dekat 0,6659 dolar dari 0,6659.Kemudian, dolar AS dibeli 137,5880 yen Jepang, lebih tinggi dari 136,3070 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8986 franc Swiss dari 0,8959 franc dan turun menjadi 1,3450 dolar Kanada dari 1,3469 dolar Kanada. Dolar AS meningkat menjadi 10,4527 Krona Swedia dari 10,4029 Krona.Pada Rabu waktu setempat, Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengaku tidak berpikir AS akan gagal membayar utangnya karena negosiasi yang tegang mengenai plafon utang terus berlanjut. Presiden AS Joe Biden menggemakan komentar McCarthy. "Kita akan bersatu karena tidak ada alternatif lain," kata Biden, di Gedung Putih.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Penguatan dapat terjadi di tengah meningkatnya optimisme tentang potensi kesepakatan plafon utang di Amerika Serikat.Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 408,63 poin atau 1,24 persen menjadi 33.420,77. Kemudian indeks S&P 500 naik 48,87 poin atau 1,19 persen menjadi 4.158,77. Indeks Komposit Nasdaq naik 157,52 poin atau 1,28 persen menjadi 12.500,57.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir hijau, dengan sektor keuangan dan energi memimpin penguatan dan naik masing-masing 2,09 persen dan 2,07 persen. Utilitas dan bahan pokok konsumen melawan tren dan kehilangan masing-masing 0,36 persen dan 0,10 persen.