Inflasi Tembus 8,3%, Bagaimana Kondisi Ekonomi AS?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Indeks makanan dan energi

Baca juga: Kepercayaan Konsumen terhadap Ekonomi AS Sentuh Level Tertinggi di Agustus

Kondisi ekonomi AS

(AHL)

Washington: Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan inflasi konsumen negara itu pada Agustus melonjak 8,3 persen dari tahun lalu. Angka ini sedikit turun dari bulan sebelumnya, tetapi masih pada tingkat yang tinggi. Sehingga menjamin adanya kenaikan suku bunga besar lainnya oleh Federal Reserve Melansir Xinhua, Rabu, 14 September 2022, Indeks Harga Konsumen untuk Semua Konsumen Perkotaan (CPI-U) naik 0,1 persen pada Agustus berdasarkan penyesuaian musiman setelah tidak berubah pada Juli.Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja departemen tersebut, CPI Juni sebesar 9,1 persen menandai kenaikan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir November 1981. Pada Juli, CPI melonjak 8,5 persen. Data terbaru menunjukkan inflasi mungkin mereda di tengah kenaikan suku bunga Federal Reserve.Meskipun demikian, CPI tetap lebih dari delapan persen sejak Maret, sebuah pengingat The Fed masih harus menempuh jalan panjang untuk mengendalikan inflasi yang meningkat."Kenaikan moderat 0,1 persen bulan ke bulan menutupi laporan yang mengecewakan," ujar ekonom di Wells Fargo Securities, Sarah House dan Michael Pugliese, dalam analisisnya."Sementara inflasi utama dikendalikan oleh penurunan harga bensin, inflasi inti meningkat 0,6 persen selama sebulan," catat House dan Pugliese.Laporan inflasi terbaru menunjukkan apa yang disebut CPI inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 0,6 persen pada Agustus, menyusul kenaikan 0,3 persen pada bulan sebelumnya. Core CPI melonjak 6,3 persen selama 12 bulan terakhir, peningkatan yang lebih besar dari kenaikan 5,9 persen untuk 12 bulan yang berakhir pada Juli.Indeks energi turun 5,0 persen selama sebulan, setelah turun 4,6 persen di Juli dan melonjak 7,5 persen di Juni. Bahkan dengan penurunan baru-baru ini, indeks energi naik 23,8 persen selama 12 bulan terakhir.Indeks makanan naik 0,8 persen selama sebulan setelah tumbuh sebesar 1,1 persen pada Juli, menandai kenaikan bulanan terkecil sejak Desember 2021. Indeks makanan meningkat 11,4 persen selama tahun lalu, kenaikan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir Mei 1979.Bank sentral menaikkan target suku bunga dana federal sebesar seperempat poin persentase dari mendekati nol pada Maret, memulai siklus pengetatan untuk mengekang lonjakan inflasi.Pada Mei, The Fed menaikkan suku bunga sebesar setengah persentase poin. Ini mengangkat tingkat tiga perempat persentase poin pada Juni dan Juli, kenaikan paling agresif dalam beberapa dekade."Karena CPI inti terus naik pada tingkat yang jauh melampaui target inflasi dua persen Federal Reserve, kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan kebijakan minggu depan tampaknya meyakinkan pada saat ini," kata House and Pugliese.New York Post melaporkan, baik Ketua Fed Jerome Powell dan pejabat tinggi lainnya di bank sentral, telah menjelaskan mereka berencana untuk melanjutkan kenaikan suku bunga sampai inflasi mulai surut secara berarti. Harga masih jauh di atas kisaran dua persen untuk inflasi yang dianggap dapat diterima oleh pembuat kebijakan.Kepala ekonom RSM US Joe Brusuelas mengatakan laporan Agustus yang panas menegaskan ekonomi masih "bertahun-tahun lagi" dari kisaran target dua persen. Serta menggarisbawahi jalur kebijakan Federal Reserve menuju suku bunga yang lebih tinggi.Inflasi bisa melonjak lebih tinggi dalam beberapa bulan jika perselisihan antara Rusia dan negara-negara Barat atas invasi ke Ukraina menghasilkan krisis energi Eropa penuh musim dingin ini."Menurut saya, jika AS, Inggris, dan UE memberlakukan batasan harga pada ekspor minyak Rusia dan Rusia kemudian menindaklanjuti ancaman mereka untuk memutus aliran minyak ke Barat, kita akan melihat pembalikan di pasar minyak," ujar Brusuelas kepada The Post."Kami menguji level tertinggi pada Juni, baik dalam minyak mentah brent dan West Texas Intermediate, dan Anda akan melihat harga bensin USD3,70 per galon yang sangat bagus berbalik dan naik kembali. Itu jelas merupakan risiko besar terhadap prospek inflasi saat ini," tambahnya.