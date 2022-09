Inflasi AS Masih Mendidih, The Fed Berpotensi Naikkan Suku Bunga 75 Bps

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Washington: Tingkat inflasi Amerika Serikat (AS) bergerak lebih kuat dari yang diharapkan pada Agustus. Kondisi itu kemungkinan menjaga Federal Reserve di jalur untuk melakukan kenaikan suku bunga 75 basis poin ketiga berturut-turut guna mendinginkan inflasi Negara Paman Sam yang panas.Mengutip The Business Times, Rabu, 14 September 2022, data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan indeks harga konsumen naik 0,1 persen dari Juli, setelah tidak ada perubahan di bulan sebelumnya. Dari tahun sebelumnya, inflasi naik 8,3 persen, sedikit melambat.Apa yang disebut CPI inti, yang menghilangkan komponen makanan dan energi yang lebih fluktuatif, naik 0,6 persen dari Juli dan 6,3 persen dari tahun lalu. Semua tindakan datang di atas perkiraan. Tempat tinggal, makanan, dan perawatan medis termasuk di antara kontributor terbesar terhadap pertumbuhan harga.Percepatan inflasi menunjukkan biaya hidup yang sangat tinggi bagi orang Amerika, meskipun ada beberapa bantuan di pompa bensin. Tekanan harga masih secara historis meningkat dan meluas, menunjuk ke jalan yang panjang menuju target inflasi The Fed.Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan pekan lalu bahwa bank sentral AS akan bertindak terus terang untuk mencapai stabilitas harga, dan beberapa pembuat kebijakan menyuarakan dukungan untuk kenaikan suku bunga besar lainnya secara historis.Para pejabat mengatakan keputusan mereka minggu depan akan didasarkan pada totalitas data ekonomi yang mereka miliki, yang juga menggambarkan pasar tenaga kerja yang kuat dan melemahnya belanja konsumen.Mengikuti data, imbal hasil obligasi AS melonjak, sementara indeks berjangka S&P 500 turun dan dolar naik. Pedagang meningkatkan taruhan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga tiga perempat poin persentase, sekarang melihat hasil seperti terkunci.Sebelum laporan tersebut, beberapa peramal Wall Street termasuk Evercore ISI dan Deutsche Bank menaikkan proyeksi mereka untuk menyerukan pergerakan kenaikan suku bunga sebanyak 75 basis poin.