Inflasi AS Mendaki, Suku Bunga The Fed Bakal Bisa Naik?

Washington: Inflasi konsumen Amerika Serikat ( AS ) naik tipis di Juli 2023. Inflasi AS sedikit rebound untuk pertama kalinya dalam sekitar satu tahun, sehingga menambah tekanan kepada The Fed untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.Melansir Channel News Asia, Jumat, 11 Agustus 2023, indeks harga konsumen (CPI), pengukur inflasi utama, naik 3,2 persen dari tahun lalu pada Juli 2023 angkanya sedikit naik dari laju tiga persen di Juni 2023.Angka terbaru tetap moderat dibandingkan dengan level tahun lalu, setelah The Fed menaikkan suku bunga dengan cepat untuk mengurangi permintaan dan mengendalikan inflasi. Kenaikan tarif bulan lalu membawa level ke level tertinggi sejak 2001.Tetapi dengan ekonomi terbesar di dunia menunjukkan tanda-tanda penurunan, para pejabat mengatakan akan tetap bergantung pada data ketika membuat keputusan suku bunga lebih lanjut. The Fed berusaha menapaki keseimbangan yang baik saat mereka mencoba menurunkan inflasi tanpa mendorong ekonomi ke dalam resesi.Menurut data Departemen Tenaga Kerja AS, CPI tetap stabil di Juli berdasarkan bulan ke bulan, naik dengan kecepatan yang sama seperti di Juni."Indeks tempat berlindung sejauh ini merupakan penyumbang terbesar untuk kenaikan semua item bulanan, menyumbang lebih dari 90 persen kenaikan, dengan indeks asuransi kendaraan bermotor juga berkontribusi," kata Depnaker AS. Tidak termasuk segmen makanan dan energi yang bergejolak, CPI inti naik 4,7 persen dari tahun lalu.