Wall Street Kembali Memerah, S&P 500 Koreksi Paling Dalam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Indeks saham di Wall Street kembali memerah penutupan perdagangan kemarin (Kamis pagi WIB), setelah data inflasi di Amerika Serikat (AS) kembali meninggi. Semua indeks saham di Wall Street memerah dengan koreksi tipis ketimbang perdagangan sebelumnya.Melansir Antara, Kamis, 13 Oktober 2022, indeks saham Dow Jones Industrial Average (DJIA) terkoreksi 0,1 persen ke level 20.210. Indeks saham Nasdaq melemah 0,09 persen je level 10.417. Kemudian indeks S&P 500 melemah 0,33 persen dengan berada pada level 3.577.Perusahaan energi dan ritel melemah. Alliant Energy, Nextera Energy, Exelon Corp, Walmart Inc, Boeing Co dan Home Depot Inc memerah. Sementara itu JP Morgan, Coca Cola, Intel Corp, dan Nike inc menguat. Saham Norwegian Cruise Line Holdings Ltd dan Royal Caribbean naik paling pesat.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga produsen (IHP), ukuran harga yang diperoleh bisnis AS untuk barang dan jasa yang mereka hasilkan, meningkat 0,4 persen pada September, lebih tinggi dari perkiraan pasar untuk kenaikan 0,2 persen.Data inflasi yang lebih tinggi dari ekspektasi memperkuat ekspektasi pasar Federal Reserve akan terus secara agresif menaikkan suku bunga. Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dirilis menunjukkan Federal Reserve tampak akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi sampai melihat bukti penurunan inflasi.Wall Street rawan koreksi ketika pedagang juga dengan hati-hati menunggu laporan indeks harga konsumen (IHK) AS untuk September yang akan dirilis pada Kamis waktu setempat, untuk indikasi terbaru tentang gambaran inflasi. Para analis memperkirakan inflasi harga konsumen, pengukur inflasi yang lebih diawasi menunjukkan inflasi tetap mendekati level tertinggi 40 tahun.