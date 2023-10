Wall Street Perkasa, Nasdaq Melaju Kencang

Tensi perang meningkat



Advertisement

(SAW)

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat pada penutupan perdagangan kemarin. Kenaikan bursa saham AS dipimpin oleh Indeks komposit Nasdaq yang naik paling kencang.Melansir CNBC International, Selasa, 17 Oktober 2023, Indeks Komposit S&P 500 naik 1,06 persen. Indeks Komposit Nasdaq naik 1,20 persen. Kemudian Indeks Komposit Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 0,93 persen.Saham-saham yang mengalami kenaikan adalah Warner Bros Discovery, VF Corp, Lululemon, Atlassian Corp. Kemudian saham-saham yang memerah adalah Apple Inc, Moderna Inc, Verisk Analytics, Boeing Co dan PDD Holdings Inc.Investor masih berspekulasi apakah The Fed akan menaikan suku bunga atau tidak. Namun krisis geopolitik di Timur Tengah bisa membuat kenaikan suku bunga semakin tipis karena bisa membebani perekonomian.Para pejabat AS memperingatkan perang antara Israel dan kelompok militan Hamas dapat meningkat, ketika kapal perang AS menuju ke wilayah tersebut di tengah meningkatnya bentrokan di perbatasan utara Israel dengan Lebanon.Sementara investor menunggu informasi lebih lanjut mengenai perang Israel-Hamas, pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell akhir pekan ini juga akan diawasi dengan ketat untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai jalur suku bunga AS.Pelaku pasar memperkirakan sekitar 90 persen kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakan mereka bulan depan, menurut alat CME FedWatch.