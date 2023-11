Setelah Ngasih Diskon Banyak, Kini Harga Minyak Dunia Mulai Naik

Produksi minyak bakal disunat

(HUS)

Houston: Harga minyak dunia mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa (Rabu WIB), dipicu ekspektasi pemangkasan produksi minyak mentah oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)+.Seperti dilansir Investing.com, Rabu, 29 November 2023, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari 2024 naik USD1,55 atau sekitar 2,1 persen menjadi USD76,41 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari 2024 meningkat USD1,70 atau sekitar 2,1 persen menjadi USD81,68 per barel di London ICE Futures Exchange.OPEC+ yang terdiri dari negara-negara anggota OPEC dan negara-negara produsen minyak mentah lainnya, seperti Rusia, akan mengadakan pertemuan pada Kamis untuk membatasi target produksi tahun depan. OPEC + diperkirakan akan memperpanjang kesepakatan pemangkasan produksi sampai tahun depan, namun tanpa penurunan lebih tajam.Di sisi lain, harga minyak dunia juga terpengaruh pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), ekspektasi penurunan cadangan minyak AS, dan penurunan produksi Kazakhstan.