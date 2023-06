Dolar AS dan Wall Street Merekah, Harga Emas Dunia Malah Keok!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange malah turun pada Jumat waktu setempat karena laporan pekerjaan AS Mei lebih kuat dari perkiraan.Melansir Xinhua, Sabtu, 3 Juni 2023, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus turun USD25,90 atau 1,30 persen menjadi USD1.969,60 per ons.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan ekonomi AS menambahkan 339 ribu pekerjaan baru pada Mei, lebih baik dari perkiraan pasar 190 ribu dan menandai pertumbuhan pekerjaan positif selama 29 bulan berturut-turut.Tingkat pengangguran naik menjadi 3,7 persen di Mei, dibandingkan dengan perkiraan 3,5 persen.Ketenagakerjaan Mei Amerika Serikat (AS) yang lebih kuat dari yang diharapkan menunjukkan Federal Reserve mungkin perlu berbuat lebih banyak untuk menjinakkan inflasi. Namun, kenaikan tingkat pengangguran di Mei bertindak untuk mengaburkan prospek seputar pergerakan suku bunga selanjutnya dari Federal Reserve.Analis pasar berpendapat indeks harga konsumen AS pada pertengahan Juni berpotensi menawarkan sinyal yang lebih kuat tentang keputusan Fed pada pertemuan kebijakan moneternya pada Juni.Harga emas naik 1,3 persen untuk minggu ini, kenaikan mingguan pertama dalam sekitar sebulan.Sementara harga perak untuk pengiriman Juli turun 24 sen atau satu persen menjadi USD23,747 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD6,60 atau 0,65 persen menjadi USD1.003,50 per ons.