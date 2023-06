Nggak Jadi Gagal Bayar Utang, AS Keluar dari Resesi?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dikirim ke meja Presiden AS Joe Biden

Dolar tertekan

(AHL)

Washington: Setelah berbulan-bulan terjadi perdebatan partisan, Kongres AS menyetujui RUU untuk menaikkan plafon utang Amerika setelah pengesahan Senat Kamis malam. Ini merupakan yang ke-103 kalinya sejak 1945, yang memungkinkan pemerintah untuk mencegah gagal bayar utang dengan meminjam lebih banyak.Melansir Xinhua, Sabtu, 3 Juni 2023, Senat menyetujui RUU tersebut dengan suara 63-36. Sebelumnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara 314 berbanding 117, undang-undang tersebut menangguhkan plafon utang hingga Januari 2025.Plafon utang adalah batas jumlah total uang yang boleh dipinjam oleh Amerika Serikat untuk mendanai pemerintah dan memenuhi kewajiban keuangannya. Amerika Serikat mencapai batas utangnya pada Januari sebesar USD31,4 triliun, lebih dari 120 persen dari PDB tahunannya. Selama berbulan-bulan, karena Gedung Putih dan Kongres terkunci dalam tarik-menarik atas persyaratan mengangkat plafon utang, Departemen Keuangan telah menggunakan "langkah-langkah luar biasa" untuk menghindari gagal bayar.Kesepakatan itu sebagai upaya membuat atau menghancurkan untuk menjauhkan pemerintah AS dari jurang utang yang berbahaya, karena Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah memperingatkan negara itu dapat kehabisan uang untuk membayar tagihannya tepat waktu jika Kongres gagal mengatasi masalah tersebut. Plafon utang jatuh tempo pada 5 Juni.Dengan persetujuan Kongres, RUU tersebut akan dikirim ke meja Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani sebelum menjadi undang-undang."Tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan dalam negosiasi, tetapi jangan salah, perjanjian bipartisan ini adalah kemenangan besar bagi ekonomi Amerika dan rakyat Amerika," kata Biden beberapa saat setelah Senat mengesahkan RUU tersebut.Seperti plafon utang sebelumnya, pengesahan kesepakatan itu merupakan pertukaran kepentingan partisan setelah permainan ayam selama berbulan-bulan antara Demokrat dan Republik, dengan masing-masing pihak mencoba menggunakan default yang akan segera terjadi sebagai alat tawar-menawar untuk memajukan mereka. Ini menjadi agenda politik sendiri.Kedua belah pihak telah menjual kesepakatan itu sebagai kemenangan bagi pihak mereka sendiri, tetapi tidak semua senang dengan hasilnya."Terus terang merupakan penghinaan bagi rakyat Amerika untuk mendukung undang-undang yang terus membahayakan masa depan keuangan negara kita," ujar Perwakilan AS Matt Rosendale, seorang Republikan dari negara bagian Montana AS, mengeluh dalam sebuah pernyataan."Bukan hanya orang Amerika yang gelisah menonton pertandingan partisan AS yang siklis. Lebih dari separuh cadangan mata uang asing dunia disimpan dalam dolar, yang berarti default AS dapat mendatangkan malapetaka pada pasar keuangan global," kata Dewan Hubungan Luar Negeri AS dalam sebuah laporan baru-baru ini.Penurunan nilai dolar yang dipicu oleh default atau ketidakpastian di sekitarnya dapat membuat utang dalam mata uang lain relatif lebih mahal dan mengancam beberapa negara berkembang ke dalam utang atau krisis politik."AS sebagai ekonomi terbesar dunia telah menyandera ekonomi global dengan mempolitisasi dan mempolarisasi masalah politik internalnya di pasar keuangan global," kata Profesor senior di BELTEI International University di Phnom Penh, Joseph Matthews.Meskipun plafon utang naik secara berkala, kedua pihak menunjukkan sedikit minat untuk mengatasi akar penyebab masalah, termasuk selera belanja raksasa Amerika.Pengeluaran militer merupakan bagian terbesar dari portofolio utang negara. Sejak 2000, Amerika Serikat telah menggelontorkan ratusan miliar dolar ke medan perang Afghanistan, Irak, Suriah, Libya, dan sekarang Ukraina.