UMKM Juga Perlu Diberi Edukasi soal Produk Halal

Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua, khususnya untuk makanan dan minuman. Sementara untuk bidang fesyen Indonesia mendapat peringkat ketiga dan bidang keuangan Islam mendapat peringkat keenam.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi halal karena memiliki populasi Muslim yang besar dan kapasitas di berbagai industri halal, seperti makanan dan minuman halal, farmasi halal, kosmetik halal, keuangan Islam, dan pariwisata halal.



Bogor: Pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) diberi edukasi terkait produk halal. Selain itu, edukasi ini dilakukan agar berkontribusi kepada masyarakat dan negara dalam upaya membantu memperkuat ekosistem halal Sejalan dengan data tersebut, kontribusi sosial Waroeng Steak & Shake dalam mengembangkan ekosistem halal ditandai komitmen dan keseriusan dalam menjalankan sistem dan sertifikasi halal produk."Waroeng Steak & Shake berpartisipasi dalam memberikan edukasi terkait halal produk terhadap para pelaku UMKM dengan mengadakan seminar baik secara luring maupun daring melalui program Waroeng Academy," ujar CEO & Founder dari PT Waroeng Steak Indonesia Jody Broto Suseno, dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 September 2023.Menurut Jody, hal ini membuat Waroeng Steak & Shake mendapatkan penghargaaan dari Halal Award 2023 oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di IPB International Convention Center, Bogor, Senin, 4 September 2023.Waroeng Steak & Shake berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori Best Social Contribution on Halal Ecosystem yang diberikan oleh Direktur Utama LPPOM Pusat Muti Arintawati kepada Jody Broto Suseno. Perseroan meraih nilai A atau sangat baik dalam penerapan Sistem Jaminan dari LPPOM MUI tahun lalu."Kami juga mendapatkan rekor dunia MURI sebagai restoran steak halal dengan outlet terbanyak. Ini merupakan kado yang istimewa buat kami seluruh tim PT Waroeng Steak Indonesia. Ini menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara dalam upaya membantu memperkuat ekosistem halal," kata Jody.Ada beberapa kategori dalam Halal Award 2023 di antaranya Best Halal System Implementation, Best New-Comer, Long Live Achievement, Fastest Growth on Halal Product, Favorite Halal Brand, Best Social Contribution on Halal Ecosystem, Promising Halal SME.