Erick Thohir Ajak Generasi Muda Jadi Agen Perubahan

Jakarta: Menteri BUMN Erick Thohir mendorong generasi muda menjadi agen perubahan dalam menghadapi bonus demografi . Apalagi, visi Indonesia pada 2045 menjadi negara maju sehingga bonus demografi yang dimiliki Indonesia dengan dominasi penduduk usia muda harus dioptimalkan dengan baik."Sekarang 54 persen dari penduduk Indonesia adalah milenial dan generasi z, partisipasi pemuda dalam pembanguan bangsa sangatlah penting," kata Erick saat berdiskusi dengan Gen Z bersama Cinta Laura di Bandung, Minggu, 24 April 2022.Pada 2030 saja, kata Erick, ketenagakerjaan di Indonesia membutuhkan 17 juta jiwa untuk ekonomi digital. Oleh karena itu, perlu disiapkan anak-anak muda agar memiliki literasi digital yang tinggi dengan tujuan terbentuknya human center society yang menyeimbangkan tujuan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial dengan sistem dunia nyata dan dunia maya yang terintegrasi."Untuk itulah kita harus ciptakan generasi muda yang melek digital dan berinovasi," kata Erick.Terlebih pada 1928, sebanyak 71 pemuda dari seluruh penjuru Nusantara mencatatkan tonggak sejarah dengan melakukan ikrar Sumpah Pemuda. Erick mengatakan pemuda dengan keberaniannya berjuang melepaskan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda.Erick menilai potensi ekonomi digital Indonesia mencapai 4.500 triliun dengan pertumbuhan yang jauh lebih cepat sampai 8 kali dari pertumbuhan GDP negara. Ini akan menjadi lokomotif besar ekonomi.Menurut Erick, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam memaksimalkan potensi ekonomi digital tersebut. Pertama, sumber daya manusia demi terwujudnya knowledge based economy. Kedua, ekosistem yang sedang dibangun dengan luar biasa.Baca: Program Erick Thohir Dinilai Mencerdaskan dan Memajukan Indonesia Terakhir, kemauan keberpihakan atau nasionalisme. Erick menyampaikan Kementerian BUMN berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada para pemuda untuk mendorong kepemimpinan muda."Di 2023, saya ingin 10 persen direksi BUMN diisi oleh anak-anak muda. Perempuan juga harus punya andil mengambil bagian hal ini, minimal 25 persen direksi BUMN kita adalah perempuan. Selain itu, talenta-talenta BUMN akan kita dorong untuk digital ready," kata dia.Dia juga berpesan agar pemuda harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Terpenting, tidak takut bereksperimen, terus mencari tahu, menemukan pertanyaan baru, dan mencari jawaban yang baru."Mengutip kata-kata Superman, There is a superhero in all of us, we just need the courage to put on the cape. Masing-masing kita punya jiwa superhero, kita hanya perlu keberanian untuk memunculkan potensi itu," tegas Erick.