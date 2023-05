Ini Cara Merchant Ngakalin Kenaikan Biaya Transaksi di Lokapasar

1. Hitung biaya produksi





2. Lakukan riset harga

3. Hitung persentase margin yang diinginkan

4. Temukan keunikan

5. Hitung biaya marketplace

Jakarta: Marketplace Tokopedia yang banyak digunakan masyarakat sudah menaikkan biaya transaksi dari Rp2.000 hingga Rp3.000 per transaksi mulai 2 Mei 2023.Kenaikan biaya ini membuat penjual harus putar otak agar harga yang ditawarkan tak membebani pembeli, meskipun kenaikan harga biasanya dirasakan ketika check out. Kenaikan biaya transaksi ini juga diikuti dengan marketplace lainya seperti Shoppe yang menerapkan biaya admin sebesar Rp1.000.Selain itu, pengisian saldo lewat berbagai Virtual Account (Mandiri, BSI, Permata, dan bank lainnya) yang sebelumnya dikenai biaya admin sebesar Rp500, kini naik menjadi Rp 1.000 di Shopee.Medcom.id membagikan beberapa tips yang bisa dijalankan seller atau penjual dikutip dari berbagai sumber dalam menentukan harga kepada konsumen. Ini penjelasannya.Tips pertama bisa dilakukan jika produk yang dijual merupakan hasil produksi sendiri. Misalnya, produk yang ingin dijual adalah homemade tote bag atau tas jinjing buatan sendiri.Penjual bisa menghitung biaya produksi meliputi biaya membeli alat dan bahan, ongkos, honor tenaga kerja, dan biaya lain yang ikut dikeluarkan selama proses untuk menghasilkan produk tersebut.Agar tidak ada yang terlewat, penjual bisa menggunakan buku catatan untuk menulis setiap detil biaya pengeluaran untuk produksi. Lain halnya jika Sahabat tidak melakukan proses produksi sendiri, misalnya sebagai reseller atau dropshipper lebih mudah karena hanya menentukan margin keuntungan saja.Sebelum menentukan harga jual produk, ada baiknya penjual melakukan riset terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak menjual produk terlalu mahal sehingga sepi pembeli, tapi juga tidak terlalu murah yang bisa berakibat rugi.Penjual bisa langsung mengunjungi marketplace yang diinginkan, kemudian ketik jenis produk yang nantinya ingin dijual di kolom pencarian. Misalnya, kamu ingin menjual Tumblr, maka bisa ketikkan “tumblr” di kolom pencarian.Setelah itu, penjual bisa mengaktifkan filter untuk mengurutkan harga. Misalnya menggunakan filter Harga Terendah sehingga secara otomatis halaman yang keluar di layar adalah urutan produk yang dijual berdasarkan harga terendah.Dengan mengetahui biaya produksi atau modal yang dikeluarkan untuk setiap barang yang akan dijual, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan persentase keuntungan (margin) yang diinginkan mulai dari lima persen, 10 persen, 20 persen, 35 persen sesuai dengan target pendapatan masing-masing.Penjual juga bisa memasang margin lebih dari angka tersebut. Namun, penjual tidak disarankan mengambil margin yang terlalu besar jika banyak pesaing yang menjual produk yang sama, apalagi jika barangnya tak unik.Penjual harus menemukan keunikan barang karena tidak selamanya pembeli memilih produk dengan harga yang terendah. Ada faktor lain yang juga menjadi pertimbangan. Banyak pembeli yang tidak masalah dengan harga tinggi selama kualitas sepadan atau ada nilai tambah yang ditawarkan.Tidak perlu jauh-jauh, salah satu contohnya adalah produk yang dikeluarkan perusahaan Apple Inc. Mereka berani memasang harga tinggi tanpa perlu takut kehilangan pembeli karena memiliki keunikan tersendiri.Penjual juga harus menghitung biaya atau potongan yang dikenakan oleh marketplace. Shopee misalnya, menarik biaya administrasi yang berbeda sesuai dengan kategori.Untuk kategori toko yang bukan termasuk star seller, akan dikenakan biaya sekitar 1,6 persen per produk terjual jika toko tersebut sudah mencapai minimal 100 pesanan. Untuk toko dengan kategori star, biaya administrasi adalah sebesar dua persen per produk.Sebagai contoh, penjual yang ingin berjualan di Shopee dan termasuk kategori Non Star Seller, dengan biaya administrasi sebesar 1,6 persen dari harga produk. Jika penjual memasang harga jual awal sebesar Rp15 ribu, maka harga jual final (yang ditampilkan di Shopee) sudah termasuk dengan biaya administrasi sehingga harga jualnya sudah sebesar Rp15.300 per buah.Contoh di atas hanya sebagai ilustrasi saja, oleh karenanya, pastikan penjual membaca dan memberi perhatian lebih pada kebijakan dari marketplace yang digunakan.