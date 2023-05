GameFi Berbasis NFT Banyak Diminati, Apa Itu?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Seiring bertambahnya popularitas kripto di mata awam, pengaplikasian teknologi blockchain lainnya pun kini semakin marak. Tidak hanya NFT yang marak di Indonesia karena Ghozali Everyday, GameFi Play to Earn pun kini semakin diminati khususnya bagi para penggiat gim.CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, konsep dari GameFi ini berbeda dengan gim biasanya. Selain karena Gamefi ini berjalan di atas teknologi blockchain, GameFi juga memiliki keuntungan khususnya bagi penggiat gim."Berbeda dengan gim biasanya yang mengadopsi konsep Pay to Play, dimana gamer yang hendak mendapatkan senjata, item, fitur, skin, dan lain-lain, harus merogoh kocek yang cukup dalam dan membayarnya menggunakan kartu kredit ataupun metode pembayaran lain," ujar Oscar dikutip dari siaran persnya, Sabtu, 6 Mei 2023.Dia menambahkan, jika para gamer ini memainkan GameFi yang mengadopsi konsep dari Play to Earn, penggiat gim justru yang diuntungkan karena mendapatkan sejumlah reward atau bonus yang didapat dari kenaikan level.Gamer yang sanggup untuk menyelesaikan suatu task, akan mendapatkan bonus karena memenangkan suatu pertandingan. Gamer akan mendapatkan nominal bonus berbentuk kripto yang mana kripto tersebut pun bisa diperjualbelikan melalui crypto exchange.GameFi sendiri juga berhubungan dengan non-fungible token (NFT), dimana ada banyak item yang bisa diperjualbelikan di marketplace NFT seperti OpenSea dan lainnya. Ini karena Game Fi di-support oleh teknologi blockchain , sehingga segalanya cukup transparan termasuk kepemilikan aset digital dimana para pemain dapat men-trace kepemilikan aset yang ada di gim tersebut.Di 2021 saat kripto sedang memasuki fase bullish, industri GameFi sangat berpotensi bagus. Terlebih saat itu banyak sekali investor institusi banyak terjun ke kripto.Potensi GameFi pun di masa mendatang diprediksi sangat besar. Bahkan mungkin perusahaan game ternama seperti Sony, Activision, Electronic Arts, dan lainnya bisa saja terjun ke dunia GameFi."Ini yang membuat ekosistem GameFi ini akan semakin ramai dan secara tidak langsung awareness terhadap GameFi juga akan semakin luas," jelas Oscar.Indodax selaku crypto exchange juga memperjualbelikan token gaming seperti Axie Infinity (AXS), Sandbox (SAND), Stepn (GMT). Dilihat secara market Indodax, token AXS pernah mendapatkan kenaikan sebesar 69 persen dengan perbandingan dari 1 Januari-1 Februari 2023."Tidak hanya token ini, di Indodax juga kami menjual token gaming buatan anak bangsa seperti DuckieLand (MMETA) ataupun VC Gamers (VCG) yang sudah listing tahun lalu. Token gim baik itu buatan luar maupun lokal bisa diperjualbelikan oleh para member di market Indodax. Tidak hanya menjadi market token gim luar, selalu pelaku industri saya juga ingin mendorong pertumbuhan token game dalam negeri," tambahnya.Meskipun masa depan dari konsep GameFi Play to Earn ini cukup cerah, nyatanya industri ini cukup mengalami beberapa tantangan salah satunya terkait tujuan memainkan permainan ini."Kadang para gamer hanya berfokus untuk mendapatkan reward kripto yang dihasilkan dari gim ini. Jadi tujuannya memang sudah berbeda dengan memainkan gim konvensional pada umumnya. Apalagi di tahun lalu saat kripto sedang memasuki fase bearish, keinginan orang orang untuk memainkan GameFi ini cenderung menurun karena harga kripto saat itu sedang anjlok," ungkap Oscar.Meskipun demikian, Oscar tetap optimistis GameFi berkonsep play-to-earn ini akan tetap diminati oleh para gamer. Bahkan Oscar yakin dengan semakin mature-nya ekosistem blockchain, metaverse, NFT, dan lain sebagainya di masa mendatang, dapat membantu perkembangan Game Fi Play to earn ini agar semakin take off."Bahkan saya juga memprediksi para developer gim konvensional yang sudah punya nama besar di industri gim bisa membuat gim dengan konsep ini. Atau bahkan developer GameFi bisa menggandeng gim ternama untuk melengkapi kekurangan yang ada di game konvensional pada umumnya seperti token kripto yang bisa dipakai untuk membeli fitur yang ada, ataupun penjualan aset melalui teknologi blockchain yang dirasa jauh lebih aman dan transparan serta unik dan gampang di-trace," tutup Oscar.