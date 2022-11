Genjot Promosi Produk Pertanian Lewat Blockchain dan NFT

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Happiness and leadership expert sekaligus pemilik konsultan ILM Arvan Pradiansyah bersama Dewan Penasihat Koperasi Data Pangan Nusantara dan tujuh koperasi anggota Aliansi Koperasi 9 Garuda meluncurkan kopi Love is The Answer yang ikut serta pada pameran UMKM Festival Muda di Bulungan Blok M. Ini menjadi upaya dalam peningkatan promosi produk pertanian melalui blockchain dan NFT."Visi kami, blockchain bukan lagi sekedar inovasi di dunia virtual. Produksi petani harus bisa diawasi, dikendalikan, dan dipromosikan lewat blockchain dan NFT, sehingga mereka bisa menikmati nilai lebih yang berlipat ganda," kata Ketua Umum Koperasi Data Pangan Nusantara Hariadhi dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 November 2022. Kopi NFT ini berisikan quote-quote pengurus Aliansi Koperasi 9 Garuda, yang antara lain mengurusi bisnis real di sektor komoditas pangan (Kudapan), pertambangan (Komandan), energi berkelanjutan (Kendi), kesehatan (Kemasin), internet satelit untuk desa (KSDI), hingga pendidikan dan pelatihan (Kantata).NFT dihasilkan dari rangkaian quote motivasional self love yang dipadukan dengan musik eksperimental yang juga hasil kolaborasi dan dipasarkan di marketplace NFT. Kopi ini tidak hanya menjadi rebutan penggemar dunia blockchain di dalam negeri , tapi juga sedang disiapkan untuk orientasi ekspor, menembus pasar Eropa.Hariadhi menyatakan, kopi Rejang Lebong yang dibeli langsung dari petani berkualitas terbaik yang memenuhi spesifikasi ekspor. Bukan hanya menjaga kualitas biji kopi, penekanan utama dari pembinaan kudapan kepada petani adalah dengan menanamkan kejujuran dan disiplin."Petani yang berani mencoba-coba mengakali kualitas kopi yang dikirimkan langsung ditegur dan dijewer. Bukan karena kita kejam, tapi justru bentuk cara kita menyayangi dan mencintai petani," terangnya."Kalau mereka berhasil memenuhi kualifikasi yang ditentukan, kita berani membeli produksinya dengan harga tinggi. Sehingga mereka bisa lebih cepat sejahtera dan bebas dari jeratan tengkulak," tambahnya lagi.Ia menjelaskan jika eksperimen dalam menyejahterakan petani ini bukan hanya diterapkan di Bengkulu. Namun juga di berbagai provinsi penghasil kopi lainnya, sehingga kini Kudapan siap menyediakan kopi setidaknya dari delapan provinsi, dengan karakter rasa yang unik dan berbeda.Semangat kolaborasi dan pembinaan Kopi NFT ini menjadi salah satu rangkaian dengan buku Love is The Answer. Sebelumnya, Arvan Pradiansyah telah menjadi motivator yang pertama kali di Indonesia menggarap metaverse secara serius untuk menyebarkan idenya dengan merambah dunia NFT "Love is The Answer adalah buku motivasi self love, namun bukan dalam bentuk memanjakan dan memaklumi kelemahan diri seperti biasanya buku self love yang ada di pasaran. Self love yang diajarkan LITA berupa semangat terus mengembangkan dan mendisiplinkan diri agar kita sebagai manusia bisa mencapai kebahagiaan sejati," terang Arvan.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id