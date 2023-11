Indodax Garap NFT, Untungnya Bisa 12%/Tahun!

Jakarta: CEO Indodax Oscar Darmawan meluncurkan NFT dirinya yang dinamakan The OD Club NFT pada 29 November 2023. Terdapat berbagai keuntungan yang didapat melalui NFT ini, salah satunya pengguna akan mendapatkan bagi hasil sebesar 12 persen per tahun.Menurut Oscar, beberapa tahun terakhir pertumbuhan NFT cukup pesat. Berdasarkan penelitian dari Grand View Research, pertumbuhan NFT diprediksi akan meningkat sebesar 34,2 persen dari 2023 hingga 2030.Ia juga menjelaskan jika NFT sebenarnya merupakan tangible token dimana nilainya dapat dilihat. NFT juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjadi e-vote pada voting seperti yang dilakukan dalam Indodax Short Film Festival 2023. Bahkan, NFT juga bisa digunakan sebagai alat untuk berinvestasi."Biasanya NFT hanya dibuat sebagai koleksi dan terpaut dengan seni. Maka dari itu, diciptakannya The OD Club NFT bertujuan untuk menciptakan NFT yang memiliki utilitas, yaitu memungkinkan kita untuk berinvestasi dengan berpartisipasi dalam dunia bisnis yang nyata," ujar Oscar dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 29 November 2023.Lebih lanjut Oscar mengungkapkan jika The OD Club NFT menggunakan NFT 2.0, sebuah NFT eksperimental yang melibatkan real world asset. "The OD NFT Club merupakan sebuah proyek eksperimental dengan berinovasi mengembangkan NFT yang memiliki utilitas dari salah satu bisnis saya," ucap dia.

Hanya dengan berinvestasi sebesar Rp2 juta, masyarakat dapat menjadi investor di salah satu bisnis proyek komoditas fisik dari Oscar Darmawan dengan keuntungan mencapai 12 persen per tahun. Pembagian keuntungan akan diterima pada tanggal 10 setiap bulannya.The OD Club NFT juga merupakan salah satu NFT edisi terbatas yang diproduksi hanya sebanyak 1.000 NFT. Dengan ini, menjadikan The OD Club NFT sebagai salah satu aset digital yang eksklusif."Selain mendapatkan profit sharing, The OD Club NFT juga memiliki buyback program. Artinya, masyarakat dapat menjual kembali NFT tersebut ke developer setelah enam bulan pembelian dengan harga yang sama pada saat mereka membeli dari publisher," tutur dia.Oscar juga menerangkan, masyarakat juga akan tetap mendapatkan profit sharing hanya dengan memilikinya dan tidak perlu menjualnya.Sementara itu, CEO Nusa Wildan Ramadhan mengatakan The OD Club NFT dapat dibeli di Nusa NFT Marketplace. Ia menekankan, The OD Club NFT menjadi sebuah inovasi baru di dunia NFT."Hal ini membuktikan jika NFT dapat digunakan di segala aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia permodalan bisnis," ucap Wildan.Ia menjelaskan, menggunakan NFT membantu mengidentifikasi siapa saja investor-investor yang sudah berinvestasi di salah satu bisnis proyek komoditas fisik dari Oscar Darmawan, dengan tetap menjaga privasi dan keamanan investor.Peluncuran The OD Club NFT mencerminkan komitmen Indodax dalam terus memajukan ekosistem kripto dan NFT di Indonesia, dengan memberikan peluang investasi kepada masyarakat Indonesia di dalam dunia aset digital yang terus berkembang. Adapun, tren saat ini adalah real world asset class yang ditokenkan.