Percepat Transformasi Digital, Watson Investasi Rp1,7 Triliun

Jakarta: Perusahaan peritel kesehatan dan kecantikan internasional, AS Watson menyuntikkan tambahan dana sebesar USD115 juta (setara Rp1,7 triliun) untuk mempercepat transformasi digital, termasuk mengembangkan layanan eLab, TechLab, machine learning, artificial intelligent (AI), big data, hingga teknologi ritel. Teknologi sangat penting bagi kami untuk memberikan pengalaman pelanggan yang tepat di-offline maupun online (O+O)," kata Group COO AS Watson Group dan CEO AS Watson Asia dan Eropa Malina Ngai, dikutip dari Antara, Jumat, 8 Juli 2022.Malina Ngai menambahkan transformasi digital bukan hanya soal berapa banyak investasi yang digelontorkan perusahaan atau berapa jenis teknologi yang diaplikasikan di gerai penjualan. Lebih dari itu, transformasi juga melibatkan perubahan pola pikir."Ini juga tentang revolusi sejati dalam budaya organisasi, cara kami berpikir, cara kami bekerja, dan cara kami berkomunikasi dan melayani pelanggan," kata dia.Melalui investasi tersebut, AS Watson fokus pada pengembangan di berbagai sektor, berikut ulasannya:Perilaku belanja konsumen mengalami banyak perubahan imbas dari pandemi covid-19 yang berlangsung selama lebih dari dua tahun. Untuk itu, AS Watson telah mengembangkan laboratorium digital internal eLab di Hong Kong dan Milan yang menganalisa dan memberikan solusi untuk perubahan kebutuhan konsumen itu.Baru-baru ini, TechLab AS Watson telah memperlebar pusat teknologi baru di Shenzhen,Tiongkok, di samping TechLab sebelumnya ada di Belanda. TechLab digunakan sebagai pengembang sekaligus penguji teknologi baru sebelum diluncurkan kepada pelanggan.TechLab menampilkan teknologi belanja baru termasuk toko tak berawak, rak pintar, kabinet tak berawak, permainan interaktif, pintu masuk toko dengan pengenalan wajah, dan metode pembayaran seamless.Prioritas investasi teknologi berpusat pada tiga hal, pertama adalah solusi teknologi belanja kesehatan dan kecantikan, kedua adalah personalisasi pengalaman pelanggan yang didukung penggunaan AI, dan ketiga adalah teknologi dalam gerai seperti pembayaran digital.Mereka juga fokus pada tiga pengembangan teknologi backend meliputi manajemen dan visualisasi data besar, keamanan siber dan optimalisasi promosi."Oleh karena itu, kami perlu membangun ketangkasan dalam organisasi, dan untuk memberdayakan karyawan kami dengan wawasan data secara real-time, dasbor berbasis cloud adalah kunci pengambilan keputusan yang cepat dan cerdas. O+O terus menjadi strategi inti AS Watson dan teknologi adalah mesin penting untuk pertumbuhan di masa depan," tutup Malina Ngai.