Kesengsaraan Industri Kripto di Awal 2023: Modal Anjlok hingga PHK

New York: Kesengsaraan industri kripto berlanjut pada Kamis, 5 Januari 2023, ketika simpanan yang anjlok, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tuntutan hukum ditambahkan ke kekacauan 2022, yang didominasi oleh penurunan harga dan kebangkrutan perusahaan kripto utama.Dampak dari runtuhnya bursa kripto FTX dan tuntutan pidana yang dilontarkan terhadap pendirinya Sam Bankman-Fried sangat membebani kripto pada minggu ini. Di antara mereka yang terpukul adalah Genesis Global Capital, yang memberhentikan staf, dan Silvergate Bank yang berfokus pada kripto, yang melaporkan penurunan simpanan yang besar.Dikutip dari Antara, Jumat, 6 Januari 2023, Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas delapan tuduhan kriminal termasuk penipuan dan konspirasi pencucian uang. Pria berusia 30 tahun itu dituduh menjarah simpanan nasabah FTX untuk mendukung dana lindung nilai Alameda Research miliknya, membeli real estat, dan menyumbangkan jutaan dolar untuk tujuan politik.Pengusaha kripto lainnya, Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO Celsius Network, juga menghadapi pertarungan hukum. Gugatan baru yang diajukan oleh jaksa agung New York menuduh Mashinsky menipu investor dengan menyembunyikan kesehatan yang gagal dari platform pinjaman mata uang kripto yang sekarang bangkrut.Sementara itu Mashinsky yang merupakan CEO pada periode 2021-2022, Celsius menghasilkan pinjaman sekitar USD1 miliar untuk Alameda Research, menurut gugatan tersebut. Gugatan perdata berusaha untuk melarang Mashinsky melakukan bisnis di New York dan meminta dia membayar ganti rugi karena melanggar undang-undang negara bagian."Ini berfungsi sebagai peringatan untuk pendiri lain dari entitas seperti ini," kata pendiri Phillips Policy Consulting LLC, Todd Phillips.Sementara itu, Silvergate Capital Corp melaporkan penurunan tajam dalam simpanan terkait kripto kuartal keempat karena investor yang ketakutan oleh keruntuhan FTX menarik lebih dari USD8 miliar, membuat saham bank turun lebih dari 43 persen.Seorang pengacara AS mengatakan kepada pengadilan kebangkrutan jaksa telah menyita rekening bank AS di Silvergate dan Farmington State Bank yang berafiliasi dengan bisnis FTX yang berbasis di Bahama, yang dikenal sebagai FTX Digital Markets.Rekening di Silvergate Bank dan Farmington State Bank, yang menjalankan bisnis sebagai Moonstone Bank, menyimpan sekitar USD143 juta, catatan pengadilan menunjukkan.Silvergate juga mengatakan akan memangkas tenaga kerjanya sebesar 40 persen atau sekitar 200 karyawan, untuk mengendalikan biaya karena penurunan industri semakin dalam. Genesis juga berencana memangkas 30 persen tenaga kerjanya dalam putaran PHK kedua dalam waktu kurang dari enam bulan, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.Genesis, yang memperantarai aset digital untuk lembaga keuangan seperti dana lindung nilai dan manajer aset, mengumumkan pada November unit pinjaman kripto akan berhenti memberikan pinjaman baru dan memblokir nasabah dari penarikan dana, mengutip gejolak pasar yang disebabkan oleh kegagalan FTX.PHK pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, yang juga mengatakan Genesis sedang mempertimbangkan untuk mengajukan kebangkrutan Bab 11. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan bank investasi Moelis & Co untuk mengevaluasi pilihannya, kata laporan tersebut, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Bursa kripto Gemini, yang memiliki produk pinjaman kripto dalam kemitraan dengan Genesis, dan kreditor Genesis lainnya telah mencari solusi untuk menghindari situasi yang mirip dengan penurunan cepat FTX menuju kebangkrutan.Cameron Winklevoss, yang mendirikan Gemini dengan saudara kembarnya, menuduh Barry Silbert, CEO perusahaan induk Genesis, Digital Currency Group, melakukan 'taktik itikad buruk' dan memintanya berkomitmen untuk menyelesaikan aset nasabah yang disengketakan senilai USD900 juta pada 8 Januari.