First Media Klaim Layanan Aman

: PT First Media Tbk (KBLV) mengklaim para pelanggannya layanan internet yang dioperasikan aman. Hal ini menyangkut pemberitaan terkait lisensi layanan telekomunikasi nirkabel perseroan di media massa.Dalam suratnya kepada pelanggan, seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 15 November 2018, First Media mengaku masalah tersebut tidak berhubungan dengan layanan dan lisensi PT Link Net Tbk (LINK) dengan merek dagang (Brand) "First Media".Pihak First Media menjelaskan layanan yang dioperasikan oleh First Media adalah layanan internet berbasis nirkabel dengan menggunakan teknologi 4G LTE. Sedangkan layanan First Media yang dioperasikan oleh Link Net adalah layanan TV kabel & Fixed Broadband Internet berbasis kabel.Namun demikian, sebelum permasalahan ini mencuat, beberapa pelanggan sempat mengeluhkan layanan jaringan First Media yang naik turun."Kalau sekarang suka ada trouble, tiba-tiba suka mati internetnya. Paling lama pernah satu hari internet wifi mati," keluh Nisa, 25, salah satu pengguna jasa First Media, kepada Medcom.id.Dirinya pun langsung mengontak layanan call center perseroan untuk mengecek. Hanya saja, kejadian tersebut selalu berulang."Saya sudah telepon pihak First Media. Katanya memang ada kendala. Tapi masa sering banget ya kendalanya," tambah dia.Baca:Senada, Dihar, 59, juga merasakan hal yang sama. Jaringan First Media di rumahnya sering mengalami gangguan. Bahkan, dalam satu bulan bisa mengalami gangguan jaringan hingga 4-5 kali."Sering ya (gangguan jaringan). Apalagi kalau sehabis hujan atau di jam-jam tertentu. Pasti wifi ngadat dan sinyal susah. Tapi kalau untuk tv kabelnya masih oke," ungkap dia.Berikut isi surat First Media kepada para pelanggannya:Kepada YthPelanggan First Media,Menyangkut pemberitaan di media massa terkait lisensi PT First Media Tbk (KBLV) adalah mengenai lisensi layanan telekomunikasi nirkabel (Broadband Wireless Access 2,3 GHz) PT First Media Tbk (KBLV), yang mana tidak berhubungan dengan layanan dan lisensi PT Link Net Tbk (LINK) dengan merek dagang (Brand) "First Media".Layanan yang dioperasikan oleh PT First Media Tbk (KBLV) adalah layanan internet berbasis nirkabel dengan menggunakan teknologi 4G LTE. Sedangkan layanan First Media yang dioperasikan oleh Link Net adalah layanan TV kabel & Fixed Broadband Internet berbasis kabel menggunakan teknologi Hybrid Fiber Coaxial (HFC), adalah teknologi yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar. Serta teknologi Fiber-To-The-Home ("FTTH), yang adalah teknologi dengan menggunakan full kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar.Dengan demikian, pemberitaan di media massa tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan TV Cable & Fixed Broadband Cable Internet "First Media"yang dinikmati oleh pelanggan saat ini.Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan untuk kami, First Media agar selalu memberikan layanan yang terbaik untuk Anda, pelanggan setia kami.Salam HangatPT Link Net Tbk (First Media)(AHL)