Kian Mahal! Harga Emas Antam Dibanderol Rp974 Ribu/Gram Hari Ini

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Jumat terpantau di level Rp974 ribu per gram atau melesat Rp15 ribu ketimbang perdagangan di hari sebelumnya di level Rp959 ribu per gram. Sedangkan harga emas dunia juga melonjak usai data inflasi di Amerika Serikat (AS) terlihat lebih rendah.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 11 November 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,9 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,8 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,6 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,3 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp92 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp229 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp459 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp918 juta.Sementara itu, harga emas dunia melonjak pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), berbalik menguat tajam dari sesi sebelumnya. Harga emas bertengger di atas level psikologis baru USD1.750 per ounce, puncak tertinggi 11 minggu, didorong data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan.Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, melonjak USD40 atau 2,33 persen menjadi USD1.753,70 per ounce. Harga emas ditutup pada penyelesaian tertinggi sejak 25 Agustus setelah mencapai tertinggi sesi di USD1.757,20 per ounce.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober AS naik 0,4 persen bulan ke bulan, lebih rendah dari 0,6 persen yang diperkirakan oleh para ekonom dan meningkat 7,7 persen tahun ke tahun, dibandingkan dengan 8,2 persen tahun lalu.Sedangkan harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 37,5 sen atau 1,76 persen menjadi USD 21,702 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Januari melonjak USD57,7 atau 5,79 persen menjadi USD1.055 per ons.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id