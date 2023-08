Arsjad Rasjid Resmi jadi Anggota Kehormatan MWA Unpad 2023-2025

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran mengapresiasi dan sangat bangga atas diangkatnya Arsjad Rasjid Ketua Umum Kadin sebagai Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran masa bakti 2023-2025.Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor: 6/UN6.MWA/KEP/HK/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2023-2025.Dalam surat keputusan itu dijelaskan bahwa Anggota Kehormatan WMA Unpad memiliki tugas memberikan masukan untuk pengembangan Universitas Padjadjaran mengenai kebijakan umum Unpad, rencana induk dan rencana pengembangan strategis Unpad, norma dan tolok ukur penyelenggaraan Unpad.Selain itu, tugas Anggota Kehormatan adalah membina jejaring dengan institusi dan individu di luar Unpad, meningkatkan efesiensi dan efektivitas pemanfaatan aset Unpad, meningkatkan keungan Unpad, memperkuat kapasitas dan kompetensi korporasi akademik Unpad.Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran Irawati Hermawan mengungkapkan para alumni Unpad sangat bangga dengan keputusan yang sudah dibuat oleh Ketua MWA Unpad Arief Yahya pada tanggal 15 Agustus. Ini adalah kado yang sangat istimewa bagi para alumni Unpad di hari kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia."Arsjad Rasjid adalah sosok pribadi yang pantas menyandang Anggota Kehormatan MWA Unpad. Dia adalah pengusaha sukses dan juga memiliki rekam jejak yang baik secara pribadi. Sebagai Ketum Kadin, kami berharap Arsjad Rasjid bisa menjadi mentor terbaik baik Alumni Unpad," ungkap Irawati dalam keteranganya, Jumat, 18 Agustus 2023.Irawati menerangkan civitas Universitas Padjadjaran akan banyak menimba ilmu dalam sosok Arsjad Rasjid yang memiliki jejaring luas ke pelaku usaha. Sebab, saat ini Universitas Padjadjaran sedang membangun konektivitas dengan para pelaku usaha agar lulusan kampus Unpad bisa terdepan dan terbaik di berbagai perusahaan.Irawati menerangkan hadirnya Arsjad Rasjid diharapkan bisa membawa Unpad menjadi kampus yang unggul dalam segala bidang. Universitas Padjajaran saat ini terus berupaya agar dapat masuk peringkat 500 besar perguruan tinggi terbaik dunia."Kami yakin Unpad bisa masuk ke dalam kampus 500 besar perguruan tinggi terbaik dunia,” ujar dia.Ia mengungkapkan, sebagai orang sunda dan pelembang, Arsjad Rasjid sebagai tokoh nasional juga akan bisa membangun Jawa Barat yang memang tempat kelahiran Ibunda tercinta di Cimahi."Arsjad Rasjid tidak asing untuk orang Sunda, beliau adalah orang Cimahi, kami yakin beliau sangat dekat dengan Jawa Barat dan Unpad dan bisa membangun ekonomi di Jawa Barat," ungkap Irawati.Sementara itu, Arsjad Rasjid Ketua Umum Kadin mengungkapkan bahwa dirinya sangat merasa terhormat dengan diberikan kesempatan berkontribusi untuk mengembangkan sumber daya manusia di tanah kelahiran ibunda tercinta dalam mendukung tercapainya cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas 2045."Saya terima kasih banyak sudah diberi kesempatan oleh Unpad," ungkap Arsjad.Selain menjadi ketua Umum Kadin, saat ini Arsjad Rasjid adalah Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. Arsjad menimba ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineering tahun 1990, dan meraih gelar Bachelor of Science d bidang Administrasi Bisnis tahun 1993 dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat. Pada 2014, ia tercatat menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, AS.