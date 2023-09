Marak Impor, Emiten HALO Gaet KLHK Pasok Bahan Baku Sarung Tangan Lateks

Advertisement

Jakarta: Emiten PT Haloni Jane Tbk menandatangani Letter of Intent terkait pembelian bahan baku sarung tangan lateks dari para petani perhutanan sosial. Petani ini dibina oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Letter of Intent yang ditandatangani oleh PT Haloni Jane Tbk pada 16 September 2023 bertepatan dengan Festival LIKE (Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi bari terbarukan) yang diselenggarakan oleh KLHK ini merupakan dukungan terhadap kerja sama antara Taniyuk dengan Direktorat PSKL KLHK.Pada Festival LIKE tersebut ditandatangani juga perjanjian kerja sama antara Taniyuk dengan Direktorat Jenderal PSKL KLHK dalam rangka pengelolaan perhutanan sosial dengan komoditas karet untuk wilayah Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Lampung.Melalui kerja sama ini, Taniyuk akan membina sekaligus bertindak sebagai offtaker lateks kebun yang dihasilkan para petani perhutanan sosial, yang selanjutnya akan menjadi offtaker akhir sebagai pengguna lateks untuk diolah menjadi produk jadi berupa sarung tangan lateks.Adanya Letter of Intent perseroan memberikan kepastian bagi para petani hasil perhutanan sosial berupa lateks kebun yang selama ini mereka dapatkan dapat diserap oleh industri secara berkesinambungan dan menciptakan integrated area development."Letter of intent ini merupakan dukungan penuh dari Haloni Jane dan Taniyuk terhadap program pemerintah khususnya Direktorat Jenderal PSKL KLHK," ujar Corporate Secretary Haloni Jane, Yakub Indra Kusuma, dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 September 2023.Di sisi lain, kerja sama ini memberikan kepastian pasokan bahan baku bagi Haloni Jane sebagai produsen sarung tangan lateks dengan tingat komponen dalam negeri (TKDN) 92 persen. Pasokan bahan bahan baku lateks merupakan hal terpenting bagi perseroan karena lateks sebagai bahan baku utama produksi."Kerja sama ini efektif akan menguatkan strategi Haloni Jane untuk menghasilkan kuantitas produksi 100 juta pieces sarung tangun per bulan. Untuk menghasilkan kuantitas produksi tersebut, perseroan membutuhkan suplai bahan baku lateks sebanyak 500 ribu kilogram (kg) per bulan. Haloni Jane akan terus melakukan ekspansi ke pasar lokal untuk menggunakan sarung tangan lateks yang diproduksi dalam negeri sebagaimana program pemerintah untuk penggunaan produk lokal," jelas dia.Di tengah maraknya sarung tangan impor, Haloni Jane terus melakukan upaya-upaya untuk mempromosikan penggunaan produk sarung tangan lateks lokal dan ramah lingkungan. Perseroan yang menjadi bagian dari Shamrock group selama lebih dari 30 tahun telah berhasil memasarkan produksnya di pasar internasional, terutama Amerika Serikat dan memenuhi standar FDA. Hal ini membuktikan sarung tangan produksi dalam negeri memiliki kualitas yang sangat baik."Saat ini masih banyak penggunaan sarung tangan dengan jenis selain lateks, misalnya sarung tangan nitrile dan vinyl yang digunakan oleh masyarakat terutama pada sektor horeka. Jenis sarung tangan ini produk yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan PT Haloni Jane Tbk untuk terus memproduksi sarung tangan lateks yang ramah lingkungan," ungkapnya.Dia berharap, pemerintah terus memberikan dukungan untuk produsen lokal dan mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk lokal terutama produk dengan bahan baku yang diperoleh dari masyarakat.