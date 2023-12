Baca juga: Upaya Memberikan Kontribusi Positif pada Dunia Kopi Indonesia



(SUR)

Jakarta: Restoran waralaba, Carl’s Jr, memutuskan akan menutup seluruh gerainya di Indonesia pada akhir tahun 2023. Restoran ini telah melayani pelanggan di Tanah Air selama 10 tahun.Keputusan tersebut diumumkan melalui media sosial resminya @carlsjrindonesia pada Rabu, 20 Desember.“Terima kasih atas dukungan yang luar biasa selama 10 tahun. Carl's Jr. Indonesia akan mengakhiri operasionalnya yang selama ini beroperasi dibawah Mahadasha Group pada tanggal 31 Desember 2023,” tulis @carlsjrindonesia.Kabar penutupan restoran asal Amerika Serikat ini mengejutkan banyak warganet, terutama bagi para pecinta burger. Pasalnya, Carl’s Jr memang dikenal dengan salah satu menu burgernya yang sangat diminati.“..... please tell me this is just a franchisee change (tolong beritahu saya ini hanya perubahan perawalaba,” tulis akun @ve7997_.“Waduh padahal burger favorit ini, yg beneran daging bukan kaya yg banyak outlet nya itu,” komentar @ap0103.“Seriussssss??? Please lah Memphis & portobello carl's itu masih kasta tertinggi burger versi gueee,” ujar @vinop.anhar.s.“Diantara fast food yang ada di Indo, menurut saya menu burger carls terdebest, meski dari harga cukup pricey. Tapi worth untuk rasa dan ukuran. Sedih banget tau carls uda gak ada lagi di Indo. Thank you carls sudah menemani masyarakat Indo kurang lebih selama 10 tahun,” tulis @hlenalisa.Carl's Jr telah berdiri sejak 17 Juli 1941 di California, Amerika Serikat. Sementara di Indonesia, hak eksklusif waralaba merk ini dipegang oleh PT Mahadana Dasha Utama (Mahadasha) dan beroperasi di bawah unit bisnisnya, yakni PT Generasi Mutiara Bangsa.Gerai pertama Carl’s JR di Indonesia adalah di Bintaro Jaya Xchange Mall, Pondok Aren, Tangerang, Banten, pada Januari 2014 lalu. Lalu pada Februari 2014, Carl’s Jr membuka gerai di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, yang beroperasi selama 24 jam.