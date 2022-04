Hingga 27 April Pukul 23.59, Ekspor CPO Masih Diizinkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengusaha yang memiliki kewajiban untuk melakukan ekspor produk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya masih tetap bisa melakukan ekspor hingga pukul 23.59 malam ini.Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil , Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.Dalam Pasal 6 menyatakan, ekspor paling lambat 27 April 2022 masih bisa dilaksanakan."Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CPO , Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat dilaksanakan ekspornya," bunyi beleid tersebut, Rabu, 27 April 2022.Baca juga: Duh, Larangan Ekspor Kini Berlaku untuk CPO dan Turunannya Adapun, peraturan menteri ini mulai berlaku pada 28 April 2022 pukul 00.00.Masih mengacu pada Peraturan Menteri tersebut, alasan pemerintah mengeluarkan pelarangan ekspor sementara adalah untuk mengoptimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan larangan ekspor kini berlaku untuk semua produk CPO dan turunannya. Ketentuan ini mulai berlaku Kamis, 28 April 2022 pukul 00.00.Sebelumnya, Airlangga menyebut larangan ekspor hanya untuk RBD Palm Olein atau bahan baku minyak goreng dengan kode HS, 15119036, 15119037, dan 15119039.Namun setelah menerima masukan berbagai pihak, pemerintah memperluas larangan ekspor terhadap RPO, RBD Palm Olein, Palm Oil Mill Effluent (POME), dan Used Cooking Oil.