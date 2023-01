Shell Juga Turunkan Harga BBM hingga Rp2.290/Liter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut rincian harga terbaru BBM Shell:

Jakarta: Setelah PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pertamax series, hari ini Shell Indonesia mengumumkan harga BBM terbarunya.Shell juga menurunkan harga BBM. Melansir laman shell.co.id , Rabu, 4 Januari 2023, penurunan harga BBM Shell berkisar Rp1.150 per liter hingga Rp2.290 per liter.Sebelumnya Shell Super dibanderol dengan harga Rp14.180 per liter, per 4 Januari 2023 menjadi Rp13.030 per liter, atau turun Rp1.150 per liter. Lalu untuk BBM Shell V-Power turun Rp1.290 per liter dari Rp15.100 per liter menjadi Rp13.810 per liter.Kemudian BBM Shell V-Power Diesel dari harga Rp19.180 per liter turun Rp2.290 per liter menjadi Rp16.890 per liter. Sementara itu Shell Diesel Extra tidak mengalami perubahan harga yaitu Rp16.310 per liter.Sedangkan, untuk BBM Shell V-Power Nitro+ turun Rp1.350 per liter dari Rp15.530 per liter menjadi Rp14.180 per liter."Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," kata manajemen dalam laman tersebut.Rp13.030 per liter untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.Rp13.310 per liter untuk wilayah Sumatra UtaraRp13.810 per liter untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.Rp14.100 per liter untuk wilayah Sumatra UtaraRp16.890 per liter untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.Rp16.310 per liter untuk wilayah Jawa Timur.Rp16.600 per liter untuk wilayah Sumatra Utara.Rp14.180 per liter untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.