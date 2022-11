Stok Melimpah, Pemkab Batang Pastikan Harga Kebutuhan Pangan Masih Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Batang: Pemerintah Kabupaten Batang , Jawa Tengah, memastikan harga kebutuhan pangan di pasaran menjelang Natal 2022 dan tahun baru 2023 masih stabil karena stok bahan pangan melimpah dan pasokannya juga lancar.Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang Subiyanto mengatakan harga kebutuhan pangan masih stabil jika pun ada kenaikan masih dalam batas wajar."Saat ini, kami pastikan harga kebutuhan pangan masih stabil dan diharapkan (stabil harga) bisa hingga akhir tahun 2022," katanya dikutip dari Antara, Senin, 28 November 2022.Sejumlah harga kebutuhan pokok yang masih stabil yaitu beras premium Rp12 ribu per kilogram (kg), beras medium Rp10 ribu per kg, gula pasir Rp13 ribu per kg, dan daging sapi Rp126 ribu per kg.Kemudian, harga komoditas lain yang mengalami kenaikan, antara lain yaitu telur ayam Rp28 ribu per kg naik dari harga normal Rp25 ribu per kg, cabai merah Rp30 ribu per kg, minyak curah Rp14.750 per kg, dan kedelai Rp13,5 ribu per kg.Subiyanto memperkirakan kenaikan harga kebutuhan pangan dapat terjadi sepekan menjelang perayaan Natal 2022, meski kenaikannya masih dalam batas wajar.Untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pangan, kata dia, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Batang segera melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional.Ia yang didampingi Kepala Bidang Perdagangan Endang Rahmawati menyampaikan pemantauan harga komoditas terus dilakukan dengan menggelar inspeksi mendadak setiap bulannya.Berdasar hasil pantauan, disebutkan ada tiga komoditas penyumbang inflasi yang rawan mengalami kenaikan harga yaitu beras, telur, dan minyak goreng.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.