33 Perusahaan Raih Penghargaan Human Capital on Resilience Excellence Award

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Daftar pemenang

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT ABM Investama Tbk

PT Pos Indonesia (Persero)

PT Nusantara Regas

PT Hakaaston

PT Kereta Commuter Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Dirgantara Indonesia (Persero)

PT Modernland Realty Tbk

PT Food Station Tjipinang Jaya

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

PT Pelindo Terminal Petikemas

PT Kimia Farma Tbk

PT BPD Kaltim Kaltara

PT Energi Pelabuhan Indonesia

PT Jamkrindo Syariah

Perum Bulog

PT Indonesia Power

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

PT Kilang Pertamina Internasional

Perum Peruri

PT Taspen (Persero)

PT PGN (Persero)

KSO Terminal Petikemas Koja

PT Pertamina Lubricants

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

PT Jasa Raharja

PT Airnav Indonesia

Kimberly-Clark Softex

PT Elnusa Tbk

PT United Tractors Tbk

Dompet Dhuafa

(UWA)

Bandung: Sebanyak 33 perusahaan meraih penghargaan Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022. Penghargaan ini diberikan atas komitmen perusahaan terhadap pengembangan human capital di era normal baru atau new normal."Penghargaan HCREA 2022 ini untuk mengapresiasi komitmen dan implementasi perusahaan terhadap kebijakan, program, maupun strategi human capital," kata Ketua Penyelenggara HCREA 2022, Maya Yulianti, melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Agustus 2022.HCREA 2022 diikuti sekitar 500 perusahaan BUMN, BUMD, swasta nasional, dan multinasional. Kemudian, jumlah itu diseleksi menjadi 100 perusahaan finalis. Setelah melewati beberapa tahapan, dewan juri menetapkan 33 perusahaan penerima penghargaan HCREA 2022.Maya mengatakan pemberian penghargaan ini sebagai upaya mengidentifikasikan faktor–faktor penentu kesuksesan human capital di era normal baru. Dewan juri menentukan pemenang dengan melihat rute strategis dalam pengembangan SDM menuju ketahanan ekonomi bisnis.Selain itu, dilihat pula bagaimana percepatan transformasi human capital melalui perkuatan budaya korporat dan leadership yang dijalankan. Juri juga melihat inovasi apa saja yang dapat diwujudkan dalam rangka mendesain ulang SDM dalam waktu yang menantang dan penuh dengan ketidakpastian selama ini."Kami memotret bagaimana perusahaan menerapkan strategi human capital dalam melakukan transformasi dan ketahanan bisnis," kata Maya.Maya mengatakan tim penilai HCREA dibantu dewan juri yang profesional serta didukung oleh rekomendasi dari para pakar ekonomi, keuangan, dan lembaga terkait. Puncak penghargaan digelar pada Jumat, 29 Juli 2022 di Amartapura Ballroom-El Hotel Royale Bandung, Jawa Barat.Tema yang diusung dalam penyelenggaraan penghargaan ini adalah "HC’s Role in Employment to Recover Together". Tema ini menggambarkan komitmen penuh untuk pulih bersama. dari pandemi covid-19.Baca: Tingkatkan Kualitas SDM, Taspen Pecut Transformasi Digital Tim penilai HCREA memberikan penilaian berdasarkan pentingnya pasar tenaga kerja yang inklusif, peningkatan kemampuan SDM, hadirnya lapangan kerja yang berkelanjutan, serta perlindungan tenaga kerja. "Keempat isu tersebut dalam kancah internasional tengah diperjuangkan oleh Indonesia selaku tuan rumah G20," kata Maya.HCREA 2022 diselenggarakan oleh First Indonesia Magazine bersama PT Indonesia Popular Mandiri. Tujuannya adalah untuk memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi divisi human capital di perusahaan.Adapun perusahaan yang telah berhasil meraih penghargaan HCREA 2022 di antaranya adalah: