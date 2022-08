Tingkatkan Kualitas SDM, Taspen Pecut Transformasi Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) (Persero) berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta dengan senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui transformasi digital."Apresiasi tertinggi kami berikan kepada seluruh insan Taspen atas dukungan penuh terhadap transformasi digital dalam pengelolaan SDM melalui Human Capital Information System (HCIS)," kata Direktur Utama Taspen A.N.S. Kosasih dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 Agustus 2022.Menurut Kosasih, sistem terintegrasi berfungsi menunjang dan mengukur produktivitas kinerja SDM secara real, valid, dan reliable. Saat ini, sebutnya, SDM Taspen memiliki nilai dan daya saing unggul dalam menghadapi tantangan HCIS sendiri merupakan transformasi digital yang dilakukan Taspen agar SDM dapat menjadi aset terbaik bagi perusahaan. HCIS memiliki beberapa fitur, antara lain Talent Management System yang menghadirkan data informasi karyawan secara lengkap dan terstruktur, mengelola talenta-talenta perusahaan berdasarkan klasifikasi talenta.Kemudian fitur Performance Management System yang berfungsi mengelola kinerja karyawan secara real time berdasarkan siklus sistem manajemen mulai dari performance planning, performance review, hingga performance evaluation."Lalu fitur Multirater yang merupakan bagian dari pengelolaan kinerja yang bertujuan mengukur implementasi AKHLAK pada masing-masing karyawan melalui mekanisme penilaian 360 derajat," jelas Kosasih.Berkat rencana strategis SDM yang dilakukan, Taspen berhasil meraih tiga penghargaan dalam Human Capital on Resilience Award 2022, yakni The Best Excellence in Women Empowerment Strategy, The Best HR Support on Business Transformation, dan The Best CEO Focus on HC atas nama Direktur Utama Taspen A.N.S. Kosasih."Penghargaan ini kami harap dapat menjadi pemicu semangat bagi insan Taspen untuk terus semangat dalam mengembangkan diri sehingga dapat berkontribusi terhadap kinerja Taspen," pungkas Kosasih.