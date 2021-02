Top 5 Terpopuler Sepekan, Ekonomi Tiongkok Salip AS Jadi Teratas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berita terpopuler dalam sepekan sebagian besar datang dari global. Pandemi covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara mengubah peta perekonomian.Seperti yang diwartakan pekan ini, akibat pandemi, Tiongkok akan mengambil alih posisi sebagai ekonomi terbesar di dunia dari Amerika Serikat (AS) beberapa tahun lebih cepat dari yang diperkirakan.Masih akibat pandemi, di dalam negeri, penutupan gerai Giant Margo City, Depok juga menjadi sorotan, utamanya terkait nasib karyawan gerai yang terdampak.Lalu, proyeksi ekonomi Indonesia yang diperkirakan lebih cepat menuju pemulihan meskipun terkontraksi.Kembali ke global, rencana AS memberikan sanksi kepada Myanmar setelah kudeta militer dapat membuka peluang bagi Tiongkok untuk memperluas kekuasaannya.Terakhir, perusahaan asal Thailand Thai Bev yang akan melakukan penawaran umum perdana saham, yang disebut-sebut menjadi IPO terbesar di negara itu dalam hampir satu dekade.Medcom.id merangkum lima berita yang menjadi topik populer dalam sepekan. Rangkuman ini sebagai referensi bagi pembaca yang memantau isu ekonomi terkini.Tiongkok akan mengambil alih posisi sebagai ekonomi terbesar di dunia dari Amerika Serikat (AS) beberapa tahun lebih cepat dari yang diperkirakan karena pandemi virus korona. AS melaporkan minggu lalu Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 turun 2,3 persen menjadi USD20,93 triliun.Baca berita selengkapnya di sini. PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memastikan karyawan yang terkena dampak dari penutupan gerai Giant Ekstra di pusat perbelanjaan Margo City, Depok tetap mendapatkan haknya.Baca berita selengkapnya di sini. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan prospek ekonomi Indonesia 2021 akan lebih baik dibandingkan 2020, meskipun pandemi covid-19 masih terjadi.Baca berita selengkapnya di sini. Rencana pengenaan sanksi yang diberikan kepada Myanmar oleh Amerika Serikat (AS) setelah kudeta militer pada minggu ini dapat membuka pintu bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di negara Asia Tenggara tersebut.Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengancam memberikan sanksi dan mengutuk pengambilalihan Pemerintahan Myanmar oleh militer.Baca berita selengkapnya di sini. Thai Bev, yang dikendalikan oleh salah satu orang terkaya di Thailand, berencana menjual 20 persen saham dalam bisnis bir regionalnya melalui pencatatan di Bursa Singapura. Ini akan menjadi penawaran umum perdana (IPO) terbesar di negara itu dalam hampir satu dekade.Baca berita selengkapnya di sini. (DEV)