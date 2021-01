Populer Ekonomi: Investor Menghindari Investasi ke Sektor Kontroversial Jadi Sorotan Pembaca

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berita terpopuler pembaca Medcom.id pada kemarin masih sekitar investasi. Riset DBS Indonesia yang memaparkan bahwa investasi ke sektor alkohol dan lain-lain dihindari investor, ini menjadi sorotan pembaca di kanal ekonomi.Selain itu, ada beberapa topik lainnya yang menarik pembaca seperti Komite Keuangan Senat AS yang menyetujui pencalonan Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan AS wanita pertama.Kemudian ada harapan dari Tiongkok mengenai adanya keinginan agar memiliki hubungan yang lebih baik dengan Washington. Lalu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Baca berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin di sini.Bank DBS Indonesia memandang investor berminat terhadap instrumen investasi yang mengoptimalkan potensi imbal hasil dalam jangka panjang. Kemudian meminimalisir risiko dengan menghindari investasi ke berbagai sektor kontroversial seperti alkohol, energi nuklir, senjata, dan sebagainya.DBS Indonesia menilai minat itu sejalan dengan portofolio dan integrasi pengelolaan lingkungan (Environmental), Sosial (Social), dan Tata Kelola (Governance) atau yang biasa disebut sebagai ESG. ESG menjadi peluang menarik karena juga berkaitan dengan misi bisnis keberlanjutan.Komite Keuangan Senat AS dengan suara bulat menyetujui pencalonan Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan AS wanita pertama. Meski dia dengan mudah mendapat persetujuan penuh dari Senat, tetapi Partai Republik meminta Yellen untuk bekerja dengan mereka dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan ekonomi.Senat penuh akan memberikan suara untuk pencalonan Yellen pada Senin depan waktu setempat kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer di mimbar Senat pada Jumat malam waktu setempat, yang akan memungkinkannya untuk segera bekerja menjalankan agenda ekonomi Presiden Joe Biden.Baca berita selengkapnya di sini Setelah Joe Biden resmi dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS), Tiongkok mengungkapkan harapannya untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan Washington. Tetapi, Beijing juga memperingatkan akan ada konsekuensi jika menantang kedaulatan Pemerintah Tiongkok."Hari baru untuk #US", seperti yang dikatakan oleh media Amerika. Kami mengharapkan hal yang sama untuk hubungan #China_US," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying dalam sebuah cuitan di Twitter, dilansir dari CNBC International, Sabtu, 23 Januari 2021.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menggantikan Wimboh Santoso. Erick akan menjabat untuk periode 1442-1445 H.Keputusan pengangkatan tersebut berdasarkan hasil sidang Tim Formatur Musyawarah Nasional V Masyarakat Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Sabtu, 23 Januari 2021.Baca berita selengkapnya di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pinjaman dari Bank Dunia sebesar USD500 juta atau setara Rp7,02 triliun (kurs Rp14.050) akan digunakan sebagai dana darurat bencana alam. Hal tersebut seiring masifnya peristiwa bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia baru-baru ini."Dukungan ini akan membantu pemerintah menjalankan respon secara lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi dampak bencana dan menjaga kemajuan pembangunan yang telah dicapai," katanya di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2021.Baca berita selengkapnya di sini (SAW)