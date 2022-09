Ada Rusia di G20 DMM, Bagaimana Sikap Indonesia?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Perwakilan Rusia di G20 Development Ministerial Meeting di Belitung

Belitung: Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20 hari ini dihadiri oleh seluruh Menteri Pembangunan G20 dan seluruh Delegasi, baik secara daring maupun luring.Pertemuan G20 Development Ministerial Meeting ini dihadiri oleh 31 delegasi, yang di antaranya terdiri dari 24 negara anggota dan sisanya dari nonanggota serta lembaga internasional.Negara-negara tersebut di antaranya yakni Arab Saudi, Amerika Serikat, India, Kanada, Prancis, Argentina, Meksiko, Afrika Selatan, Belanda, Jepang, Italia, Turki, Singapura, Senegal, Jerman, hingga Rusia.Ya, Rusia. Ada yang menarik ketika delegasi Rusia menghadiri pertemuan ini. Jika semua tamu negara melewati karpet merah dan dijamu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, tidak demikian dengan perwakilan dari Negeri Beruang Merah tersebut.Deputy Head of the Official Development Assistance Division Ministry of Finance of the Russian Federation Alina Krasilnikova justru lebih memilih memutar dan lewat jalan belakang.Saat dikonfirmasi terkait ini, Menteri PPN Suharso Monoarfa memberi jawaban diplomatis. Menurut dia, Indonesia mempunyai cara terbaik dalam menyikapi hal ini."Terkait dengan isu yang sensitif itu, kita meng-adopt-nya sedemikian rupa, agar semua negara di G20 merasakan dan memahami dengan caranya masing-masing. Kita tidak menggunakan kata-kata yang bisa memberi pengaruh kurang menyenangkan bagi anggota G20 lainnya, tetapi tidak juga memberikan kalimat yang superior, yang lainnya, cara Indonesia itu ternyata terbaik yang bisa di-adopt oleh mereka," jelas Suharso, saat konferensi pers G20 Development Ministerial Meeting, di Sheraton Belitung, Kamis, 8 September 2022.