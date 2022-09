Suharso Monoarfa Terima Menteri dan Delegasi di G20 DMM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Indonesia Bakal Prioritaskan Implementasi Ekonomi Biru

Explore the Existing Condition of Blue Economy Sector in Indonesia (1st Session). Possible Scenario of Blue Economy Development Strategy and Blue Finance (2nd Session). Initiatives in the Scope of Blue Economy Development Implementation (3rd Session).

(AHL)

Belitung: G20 Development Ministerial Meeting (DMM) memasuki hari kedua. Hari ini, para menteri pembangunan dan delegasi (head of delegations) yang menghadiri agenda tersebut berdatangan di Sheraton Belitung, Kamis, 8 September 2022.Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyambut menteri dan delegasi dari beberapa negara, mulai dari Prancis, Jerman, Arab Saudi, Amerika Serikat, hingga Afrika Selatan. Serta ada negara tamu di luar negara anggota G20 seperti Singapura dan Kamboja.Adapun menteri yang hadir di antaranya yakni Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Internasional Prancis Chrysoula Zacharopoulou, Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi Faisal Fadhil Al-Ibrahim, serta Menteri Ekonomi, Perencanaan, dan Kerja Sama Senegal Amadou Hott.Selain itu ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga kelas dunia seperti European Central Bank (ECB), International Labour Organization (ILO), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas menggelar side event G20 Development Ministerial Meeting Side Event bertema "Harnessing the Ecosystem of Aerospace Industry in Indonesia" pada 7-8 September 2022 di Belitung.Pembahasan tersebut dilangsungkan dalam dua hari pelaksanaan, yakni Seminar of The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap di 7 September 2022 yang mengusung tiga sesi:Sementara di hari kedua, 8 September 2022, akan berlangsung Showcasing Session "Blue Economy Initiatives" yang membahas pentingnya peran inisiatif lokal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu."Side event blue economy (ekonomi biru) sejalan dengan blue economy roadmap. Potensi laut merupakan aset alam atau natural capitalization, yang nantinya bisa jadi pendorong sumber ekonomi baru di masa depan," ungkap Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, saat konferensi pers, Selasa, 6 September 2022