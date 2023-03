Perempuan Masih Jadi Segmen Utama Buat Belanja Online Nih

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tebar promo diskon

(END)

Jakarta: PT Duta Intidaya Tbk (Watsons Indonesia) merayakan Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day, yang diperingati setiap 8 Maret. Momen ini menjadi kesempatan bagi perempuan untuk merayakan prestasi atau pencapaian di segala aspek, mulai dari sosial, ekonomi, dan budaya.Dalam memperingati bulan Perempuan, Watsons menggelar kampanye ‘Watsons 3.3 Women Special Sale’, yang dapat memanfaatkan untuk berbelanja. Kampanye ini menawarkan diskon hingga 70 persen dari beragam brand favorit di platform resmi (e-commerce) yang berlangsung pada 3 hingga 5 Maret 2023.Presiden Direktur Watsons Indonesia Lilis Mulyawati mengatakan, Watsons berkomitmen dalam memberdayakan perempuan. Tujuannya agar setiap dari mereka dapat merasa percaya diri, cantik inside and out serta menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri."Watsons terus berinovasi dalam memberikan personalisasi dalam pengalaman pelanggan terutama dalam teknologi digital untuk selalu mengedepankan kebutuhan kesehatan dan kecantikan bagi pelanggan di seluruh pelosok nusantara," kata dalam keterangannya, Kamis, 2 Maret 2023.Ia menyebut, Watsons 3.3 Watsons Women Special Sale juga untuk menyambut semakin besarnya minat masyarakat terhadap produk health, beauty and wellnesss. Oleh karena itu berbagai rangkaian kejutan promo telah Watsons siapkan bagi perempuan Indonesia serta pelanggan setia.Penawaran promo yang bisa dinikmati seperti diskon sampai dengan 70 persen plus voucher hingga Rp50 ribu, harga spesial Rp33 ribu, flash voucher pada 3-5 Maret 2023, voucher deals, gratis ongkir, sampai pembayaran dengan Paylater serta deretan great offer pada produk-produk top brand.Selain itu, pelanggan dapat menikmati kemudahan berbelanja produk skincare, kosmetik dan produk kesehatan yang sedang tren di Watsons. Pelanggan juga dapat memanfaatkan e-commerce resmi dengan berbagai fitur Click & Collect Express ataupun Home Delivery Express.Kampanye ini berlangsung di situs resmi dan aplikasi Watsons. Pelanggan juga bisa mendapatkan potongan spesial dengan menggunakan kode voucher pada periode 3-5 Maret 2023 atau lewat program Thank You Sale yang berlangsung sampai 8 Maret 2023.