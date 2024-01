Mengakhiri kontrak

(ANN)

Jakarta: Restoran cepat saji asal California, Amerika Serikat (AS), Carl's Jr Indonesia mengumumkan kembali membuka gerainya.Sebelumnya waralaba yang berdiri di bawah naungan Mahadasha Group ini mengumumkan akan mengakhiri masa operasinya per 31 Desember 2023.Di akun Instagram @carlsjrindnesia manajemen mengumumkan membuka gerainya kembali setelah tutup dua hari. Bahkan, manajemen menyatakan akan membuka gerai restorannya di lokasi baru."Kami akan segera kembali di lokasi-lokasi baru, melayani Anda dengan chargrilled yang segar,” tulis Carl’s Jr Indonesia dikutip, Rabu, 3 Januari 2024.Unggahan pengumuman itu langsung dibanjiri komentar oleh warganet. Dari 730 komentar ada yang menduga pengumuman tutup operasional kemarin lantaran mengakhiri kontrak dengan MahaDasha Group."Stopped operating under MahaDasha Group. Jadi memang ada kemungkinan cuma ganti manajemen, selamat minum soft drink free flow sodara," tulis @yhw2103.