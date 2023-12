Mulai 1 Desember, Harga Pertamax Cs Turun

Baca juga: Penunggak Pajak Diusulkan Tak Boleh Beli BBM Subsidi



Jakarta: PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi per 1 Desember 2023.Terdapat lima jenis BBM produksi perusahaan pelat merah itu yang mengalami penurunan harga, yaitu pertamax , pertamax turbo, dexlite, Pertamina dex dan Pertamina Green 95.Seperti yang dilakukan setiap bulannya, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.Melansir laman Mypertamina , Jumat, 1 Desember 2023, harga pertamax turun Rp50 dari Rp13.400 menjadi Rp13.350 per liter. Lalu harga pertamax turbo juga turun Rp150 dari Rp15.500 per liter menjadi Rp15.350 per liter.Kemudian harga dexlite turun Rp1.400 dari Rp16.950 menjadi Rp15.550 per liter. Pertamina dex turun Rp1.550 dari Rp17.750 menjadi Rp16.200 per liter. Lalu Pertamax Green 95 turun Rp100 dari Rp15.000 menjadi Rp14.900 per liter.