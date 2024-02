KAI Sudah Mulai Buka Penjualan Tiket Mudik Lebaran

Sistem antrean sudah diberlakukan

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai hari ini, 15 Februari 2024, sudah membuka penjualan tiket kereta api periode angkutan Lebaran. Tiket itu untuk keberangkatan 31 Maret 2024 atau H-10 Lebaran."Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam memasukkan tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan," kata Vice President Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Investing.com, Kamis, 15 Februari 2024."Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya," tambah Joni mengingatkan.Joni bilang, tiket dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id , serta seluruh saluran resmi pemesanan tiket KA lainnya.KAI akan terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya dengan menerapkan sistem antrean saat pembelian tiket kereta api jarak jauh.Adapun dalam sistem antrean tersebut diberlakukan aplikasi Access by KAI dan web kai.id dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan khusus pada saat saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan tahun baru."Pada saat peak season, terjadi kepadatan pemesanan tiket, maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu. Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup window tersebut agar tetap terhubung dengan sistem," terang Joni.Selanjutnya, pada saat gilirannya, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa.Adapun sistem antrean penjualan tiket KA melalui aplikasi Access by KAI dan Web KAI.id tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 1 Februari 2024.Ia mengatakan KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terkini dan menjaga tingkat keamanan data serta informasi."KAI siap melayani pelanggan sebaik mungkin pada periode Lebaran 2024 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman," kata Joni.