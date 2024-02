Semarakkan Imlek, Barongsai Hibur Penumpang di Stasiun Yogyakarta

(WWD)

Pertunjukan Barongsai menyemarakkan perayaan Imlek di Stasiun Yogyakarta, Yogyakarta pada Sabtu, 10 Februari 2024. Mereka memberikan hiburan bagi pelanggan kereta api (KA) yang sedang menunggu kedatangan KA.Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro menyampaikan, atraksiĀ ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan lebih bagi pelanggan kereta api dan juga turut memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2024.Selain atraksi Barongsai, kegiatan juga dimeriahkan dengan sapa pelanggan bersama Barongsai dan pemberian angpao undian menarik kepada pelanggan di stasiun dan KA. Daop 6 Yogyakarta sendiri telah memasang pernak-pernik Imlek yang telah dipasang di Stasiun Yogyakarta sejak 4 hari lalu guna menghibur para pelanggan."Pertunjukan Barongsai dan pemberian angpao undian hadiah ini juga merupakan wujup apresiasi perusahaan kepada para pelanggan pada momen Tahun Baru Imlek," kata dia.Daop 6 berharap kegiatan seperti pertunjukan Barongsai ini tidak hanya ada pada saat momen tertentu seperti Imlek, tapi juga berkesinambungan. Daop 6 menyediakan non commercial public space di Stasiun Yogyakarta dan Solobalapan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis khusus untuk kegiatan-kegiatan non komersial.Misalnya masyarakat yang memiliki bakat seni musik dapat memberikan hiburan bagi pelanggan di stasiun dengan kemampuan bermusiknya, begitu juga seni tari, dan lainnya, dengan catatan non komersial.Pada momen Imlek ini tercatat per jam 07.00 WIB, kenaikan jumlah penumpang KA yang berangkat ke berbagai tujuan mulai terjadi dengan perkiraan jumlah penumpang sebanyak 24.191 orang atau naik 24,6% dari Hari Jumat, 9 Februari yang memberangkatkan penumpang sebanyak 19.403 orang. Selanjutnya puncak arus balik penumpang KA pada libur panjang Isra Miraj ini terjadi pada Hari Minggu dengan perkiraan jumlah penumpang hingga pukul 07.00 WIB ini sebanyak 25.474 orang.Kemudian untuk tingkat kedatangan cenderung menurun dari puncaknya Jumat kemarin. Kedatangan pelanggan pada Sabtu diperkirakan mencapai 14.206 orang penumpang dan Minggu, 11 Februari sebanyak 15.738 orang penumpang.Daop 6 Yogyakarta kembali mengimbau pelanggan KA di arus balik ini untuk memperhatikan aturan yang terkait dengan keselamatan dan pelayanan KA seperti tidak membawa barang bawaan terlalu banyak, menjaga barang bawaan dengan baik, memperhatikan instruksi petugas di stasiun dan lainnya.Pada libur panjang long weekend Isra Miraj dan Imlek tahun 2024, kata dia, Daop 6 Yogyakarta pada pelayanan yang optimal dan keselamatan serta keamanan yang baik. "Kami berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan KA pada long weekend ini dengan nyaman, penuh kegembiraan, dan selamat," tutup dia. MI/Ardi Teristi