Pertamax Naik Gaes! Ini Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina Selengkapnya

Daftar harga BBM di SPBU Pertamina tiap daerah

(HUS)

Jakarta: PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub holding commercial and trading PT Pertamina (Persero), menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax per hari ini, Rabu, 1 Maret 2023.Dalam siaran persnya, Pertamina menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).Dalam update harga BBM di SPBU Pertamina yang tertera pada laman mypertamina.id , harga Pertamax (RON 92) naik Rp500 per liter menjadi Rp13.300 per liter. Sedangkan harga Pertamax Turbo (RON 98) naik Rp250 per liter menjadi Rp15.100 per liter.Di sisi lain, untuk BBM jenis gasoil seperti dexlite dan Pertamina Dex justru mengalami penurunan. Harga dexlite turun Rp1.200 per liter menjadi Rp14.950 per liter. Untuk Pertamina Dex turun Rp1.000 per liter menjadi Rp15.850 per liter.Sementara untuk harga BBM jenis solar dan pertalite tidak mengalami kenaikan. Harga Solar tetap sebesar Rp6.800 per liter dan pertalite (RON 90) masih dijual dengan harga Rp10 ribu per liter.Diketahui harga BBM nonsubsidi di tiap daerah berbeda-beda. Ini terjadi karena biaya pengangkutan BBM berbeda, dan ditanggung pembeli. Semakin jauh lokasi daerah dari kilang minyak, maka akan semakin mahal harga BBM nonsubsidinya.Sementara harga BBM jenis Pertalite dan Solar seragam di setiap daerahnya. Ini terjadi karena pemerintah juga telah menyubsidi biaya angkutnya ke masing-masing daerah, sehingga tidak ada perbedaan harga pada BBM jenis ini.Dikutip dari laman mypertamina.id , harga Pertamax di Aceh, semua wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan sebesar Rp500 per liter, dari Rp12.800 per liter menjadi Rp13.300 per liter. Di wilayah yang sama, harga Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan sebesar Rp250 per liter. Dari Rp14.850 per liter menjadi Rp15.100 per liter.Sedangkan harga dexlite di Aceh, semua wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara turun Rp1.200 per liter, dari Rp16.150 per liter menjadi Rp14.950 per liter. BBM jenis Pertamina Dex di wilayah yang sama juga mengalami penurunan harga, dari Rp16.850 per liter menjadi Rp15.850 per liter, atau dengan penurunan sebesar Rp1.000 per liter.Selanjutnya untuk wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung, semua wilayah di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua harga Pertamax Rp13.550 per liter, Pertamax Turbo Rp15.400 per liter, dexlite Rp15.250 per liter, dan Pertamina Dex Rp16.150 per liter.Untuk wilayah Riau, Kepulauan Riau, Batam, dan Bengkulu Pertamax dijual dengan harga Rp13.800 per liter, Pertamax Turbo Rp15.700 per liter, dexlite Rp15.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp16.450 per liter.