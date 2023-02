Indonesia Larang Tiongkok Bawa Tenaga Kerja Lebih dari 10%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ketua Umum Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia (Perwanti)-PSMTI Yenni Thamrin menggelar pertemuan dengan calon investor asal Tiongkok di Kantor Perwanti-PSMTI, Gedung Mega Glodok, Kemayoran, Tower B, Jakarta Pusat.Sebelumnya, Yenni bersama calon investor baru melakukan kunjungan ke Istana Presiden yang diterima Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko , di Kantor Staf Presiden, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Perwanti-PSMTI bersama PSMTI Departemen Pendidikan dan Peranan Perempuan menyambut delegasi calon investor dari Tiongkok.Delegasi itu di antaranya Founder dan Kepala Rumah Sakit Fuda Cancer Hospital Xu Kecheng, CEO of Jiangsu Ally Architectural Decoration Engineering Co sekaligus Kepala Sekolah Nantong lnstitute of Technology Design Architecture and Engineering College Ally yu, dan Founder dan CEO Friendpower LDT (Digital) Su Jiadong.Kemudian President Director dari Shangdong Dageng Project Material CO Ltd Wang Liming, Marketing Director Shangdong Dageng Project Material CO Ltd Wang Xincheng, President Director of Dezhen Group LDT Zhu JianMing , CEO Mod information technology Co LTD Kent Yang, dan General Manager of China Derisen Hight Technology Co Ltd Jiang xiqian.Gelaran pertemuan ini bertujuan mengajak para calon investor baru asal Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Yenni meminta kepada calon investor asal Tiongkok untuk tidak membawa lebih dari 10 persen jumlah tenaga kerjanya jika ingin membuka usaha di Indonesia, yang sebelumnya mencapai 30 persen lebih."Kalau saya lebih fokus di 10 dan 90, sebanyak 10 persen dari mereka dan 90 persen dari kita itu tujuan saya," tutur Yenni Thamrin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 26 Februari 2023.Tentunya, hal ini juga berpeluang bagi tenaga kerja di Indonesia untuk menjalin transformasi ilmu pengetahuan teknologi agar pekerja Indonesia bisa bersaing secara kreatif dan inovatif. Selanjutnya, Ketua Pembina Perwanti-PSMTI Abraham Rudy mengungkapkan, tujuan mendatangkan para investor adalah membuka banyak lapangan pekerjaan di Indonesia."Tujuan kerja samanya adalah membawa investor asing masuk ke Indonesia untuk membangun banyak lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran berkurang," jelas Abraham.Beberapa peluang usaha yang diminati investor tersebut antara lain, industri kesehatan, industri teknologi digital dan industri mesin, dan teknologi desain arsitektur.