Emas Antam Dibandrol Rp1,124 Juta/Gram

Jakarta: Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) naik terdorong kenaikan harga emas dunia.Mengacu laman Logam Mulia, Sabtu, 17 Februari 2024, harga emas Antam di Gedung Antam untuk ukuran satu gram dibanderol di level Rp1,124 juta per gram atau naik Rp6.000 per gram.Sementara itu untuk harga jual kembali atau buyback, Antam sebesar Rp1,016 juta untuk ukuran satu gram atau naik Rp6.000 per gram.Berikut daftar harga emas Antam per Sabtu, 17 Februari 2023:Emas batangan 0,5 gram: Rp612 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,124 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,192 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,268 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,424 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,770 juta.Emas batangan 25 gram: Rp26,762 juta.Emas batangan 50 gram: Rp53,405 juta.Emas batangan 100 gram: Rp106,690 juta.Emas batangan 250 gram: Rp266,337 juta.Emas batangan 500 gram: Rp532,375 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp1,064 miliar.Emas dunia alami kenaikan pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas masih menguat dan belum menunjukan tanda-tanda melemah.Dikutip dari Investing.com, emas dunia acuan XAU/USD naik 0,44 persen dengan berada pada level USD2.013 per ons dengan berada pada level Sabtu, 17 Februari 2024. Emas dunia sudah naik 9,15 persen dalam setahun.