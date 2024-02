Harga emas dunia turun

(SAW)

Jakarta: Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) naik pada perdagangan hari ini.Mengacu laman Logam Mulia, Kamis, 15 Februari 2024, harga emas Antam untuk ukuran satu gram dibanderol di level Rp1,115 juta per gram.Sementara itu untuk harga jual kembali atau buyback, Antam sebesar Rp1,007 juta untuk ukuran satu gram atau naik Rp1.000 per gram.Berikut daftar harga emas Antam per Kamis, 15 Februari 2023:Emas batangan 0,5 gram: Rp607 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,115 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,174 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,241 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,379 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,680 juta.Emas batangan 25 gram: Rp26,537 juta.Emas batangan 50 gram: Rp52,955 juta.Emas batangan 100 gram: Rp105,790 juta.Emas batangan 250 gram: Rp264,087 juta.Emas batangan 500 gram: Rp527,875 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp1,055 miliar.Harga emas dunia pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB) mengalami fluktuasi yang signifikan, dipengaruhi oleh sejumlah faktor.Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena tekanan jual lanjutan setelah data inflasi yang lebih panas dari perkiraan pada Selasa.Melansir Xinhua, Kamis, 15 Februari 2024, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April 2024 mengalami penurunan sebanyak USD2,90 atau 0,14 persen menjadi USD2.004,30 per ons.