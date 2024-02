Terdampak Perayaan Tahun Baru Imlek, Harga Emas Antam Keok

Harga emas dunia melemah

Jakarta: Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melemah pada perdagangan hari ini. Emas antam melemah setelah masa liburan Tahun Baru Imlek yang mendorong lemahnya harga emas dunia.Mengacu laman Logam Mulia, Selasa, 13 Februari 2024, harga emas Antam untuk ukuran satu gram dibanderol di level Rp1,129 juta atau turun Rp6.000 per gram.Sementara itu untuk harga jual kembali atau buyback, Antam mematok harga sebesar Rp1,024 juta untuk ukuran satu gram atau turun Rp6.000 per gram.Berikut daftar harga emas Antam per Selasa, 13 Februari 2024:Emas batangan 0,5 gram: Rp614,5 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,129 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,202 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3, 283 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,449 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,820 juta.Emas batangan 25 gram: Rp26,887 juta.Emas batangan 50 gram: Rp53,665 juta.Emas batangan 100 gram: Rp107,190 juta.Emas batangan 250 gram: Rp267,587 juta.Emas batangan 500 gram: Rp534,875 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp1,069 miliar.Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada Senin (Selasa pagi WIB) karena Tiongkok sedang menjalani liburan Tahun Baru Imlek.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat turun USD5,70 atau 0,28 persen menjadi USD2.033 per ons. Kenaikan harga emas musiman biasanya berakhir dengan dimulainya perayaan Tahun Baru Imlek di Tiongkok.Harga emas saat ini sedang berada dalam fase konsolidasi yang luas. Analis pasar memperkirakan pembeli kemungkinan besar akan kembali memasuki pasar dalam waktu dekat, sehingga mereka menyarankan untuk membeli emas di sekitar level USD2.010 per ons.