Gara-gara Libur Panjang Imlek, Harga Emas Dunia Kian Meredup

Menanti data inflasi AS

(HUS)

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange mengalami penurunan pada perdagangan Senin (Selasa WIB), karena Tiongkok sedang menjalani liburan Tahun Baru Imlek.Melansir Xinhua, Selasa, 13 Februari 2024, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April 2024 turun USD5,70 atau 0,28 persen menjadi USD2.033,00 per ons.Dalam laporannya, kekuatan musiman emas biasanya berakhir dengan dimulainya liburan Tahun Baru Imlek.Harga emas berada di wilayah konsolidasi besar. Analis pasar berpendapat, mungkin hanya masalah waktu sebelum pembeli kembali datang, dan menyarankan untuk membeli emas mendekati level USD2.010 per ons.Di sisi lain, indeks harga konsumen Amerika Serikat ( AS ) akan dirilis pada Selasa waktu setempat. Ini akan menjadi pusat perhatian ketika investor menilai efektivitas langkah-langkah pengetatan The Fed.Hal ini akan diikuti oleh serangkaian data pada akhir minggu ini, yang akan memberikan gambaran komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di berbagai sektor.Sementara itu, harga perak untuk pengiriman Maret 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,30 sen atau 0,77 persen menjadi USD22,767 per ons.Sedangkan harga platinum untuk pengiriman April 2024 juga mengalami kenaikan sebesar USD18,90 atau 2,15 persen menjadi USD897,10 per ons.