Waspada Resesi, Pelaku Bisnis Siapkan Strategi untuk Keberkelanjutan Bisnis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Tabungan yang Harus Kamu Punya di 2023

(END)

Jakarta: Isu mengenai resesi pada 2023 masih ramai diperbincangkan. Hal ini seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan sebagian? ?besar bank sentral di dunia secara bersamaan yang bisa berimplikasi pada krisis pasar? ?keuangan dan pelemahan ekonomi Dampak negatif resesi tidak hanya dirasakan masyarakat dengan meningkatnya harga dan angka kemiskinan. Pelaku bisnis pun akan mengalami dampak negatif sehingga perusahaan perlu menciptakan strategi-strategi untuk? ?memastikan keberlanjutan bisnisnya."Membangun bisnis itu tidak ada yang instan. Prinsip kita kenapa masih bisa ada? ?sampai hari ini karena kita selalu berupaya untuk berubah terus serta berkontribusi," kata Wakil Presiden Direktur PT Avia Avian Tbk Ruslan Tanoko, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 Januari 2023.Saat ini PT Avia Avian sudah berusia 44 tahun dan bertahan ditengah persaingan industri cat? ?yang sangat ketat. Menurutnya, sustainability atau keberlanjutan menjadi salah satu nilai yang diterapkan? ?perusahaan yang sudah berstatus terbuka sejak Desember 2021 ini.Selain fisik, ada hal lain dari aspek SDM Avian yang mutlak diperlukan, dalam keberlanjutan suatu? ?usaha. Oleh karena itu, ia menilai, perlu adanya pembelajaran yang tidak hanya didapat dari pendidikan formal agar seseorang siap memasuki dunia bisnis."Kalau saya lihat kontribusi seseorang jangan dilihat dari usia, semua dapat? ?berkontribusi. Tapi disisi lain, saya melihat fresh graduates masih terdapat disconnect (gap), jadi apa yang mereka pelajari di sekolah (kuliah) belum tentu membuat mereka siap di dunia bisnis," ungkapnya.Ruslan berpesan untuk? ?seluruh generasi yang masih produktif untuk mencintai apa yang dikerjakan. Ia mencontohkan apabila seorang pekerja merasa tidak? ?happy pada hari Senin tapi happy pada hari Jumat, maka mereka perlu menemukan hal lain."I think it's a clear sign that you don't love? ?what you do, better find something else. Membangun bisnis pastinya tidak mudah, namun? ?mempertahankan sebuah bisnis dan mengembangkannya juga memiliki tantangannya sendiri," tutup Ruslan.