Harga Bahan Pokok Naik, Sandiaga Beri Tiga Tips Jitu

Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespons kenaikan harga bahan pokok . Dia membeberkan tiga tips untuk ibu-ibu menghadapi hal tersebut."Untuk menghadapi kenaikan harga pokok, kita harus melakukan tiga hal. Pertama, be a cost leader. Bapak dan Ibu harus mampu mengelola semua bahan produksi itu, harus dihitung dengan baik, buat catatan keuangan," kata Sandiaga melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Agustus 2022.Tips kedua, yakni silaturahmi. Sandiaga ingin masyarakat membuka jejaring, sehingga ada alternatif bahan- bahan pokok dengan biaya produksi lebih terjangkau.Ketiga, yakni memaksimalkan kemampuan keuangan. Artinya, kata Sandiaga, masyarakat bisa berinvestasi untuk meningkatkan kemampuan.Termasuk, kata dia, menghitung tanggungan dengan baik misalnya jumlah tagihan dan utang. "Be financial leader, keuangan kita harus kuat. Caranya bagaimana? Bergandengan tangan. Tiga Hal itu yang saya titipkan agar Bapak dan Ibu bisa mengantisipasi inflasi," terang dia.Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, Selasa, 23 Agustus 2022, harga rata-rata telur ayam pada 22 Agustus 2022 di 216 pasar di 90 kabupaten kota pada 34 provinsi adalah Rp30.900 per kilogram (kg).Harga tersebut naik 0,32 persen dibandingkan harga rata-rata hari sebelumnya yaitu 21 Agustus 2022 yang sebesar Rp30.800 per kg.Rata-rata harga telur ayam juga terpantau meningkat 1,64 persen jika dibandingkan seminggu lalu atau 16 Agustus 2022 yang berada di Rp30.400 per kg.