Dukung Pemberdayaan 10 Ribu UMKM Ekonomi Kreatif, Nobu Bank Gandeng MD Co

Jakarta: PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) menyepakati kerja sama pemberdayaan 10 ribu UMKM ekonomi kreatif khususnya pengusaha perempuan atau femalepreneur di Indonesia dengan MD Co. Kerja sama ini ditandatangani oleh Managing Principal MD Co, Merry Riana dengan Direktur Utama Nobu Bank, Suhaimin Djohan.“Ini merupakan kesempatan untuk bekerja sama dengan MD Co dan Merry Riana dalam mengidentifikasi, mengembangkan, membina dan membuka akses keuangan bagi UMKM ekonomi kreatif khususnya para femalepreneurs,” kata Suhaimin Djohan dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 13 Agustus 2023.Adapun kerja sama ini mencakup tiga hal utama. Pertama, pembinaan dan pemberdayaan UMKM Ekonomi Kreatif khususnya femalepreneur dengan memberikan peluang bisnis baru dan membuka akses kemitraan di sektor-sektor tertentu seperti bengkel, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Food & Beverages (F&B), layanan laku pandai, dan lain-lain.Kedua, dukungan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan perbankan dari Nobu Bank untuk pengembangan usaha. Ketiga, coaching & community yaitu program pelatihan bisnis bagi pelaku usaha UMKM secara terpadu dan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis antar pelaku UMKM (cross selling) dalam lingkup komunitas yang dibentuk dan dibina oleh MD Co.Tak hanya itu, MD Co juga telah menyelenggarakan InspiraFest untuk mempertemukan para entrepreneur muda dan pelaku UMKM di Indonesia dengan berbagai tokoh pembicara dari berbagai latar belakang mulai dari public figure, entrepreneur, content creator, dan top entrepreneur multinasional yang telah mengembangkan bisnis mereka hingga sukses.Di InspiraFest 2023 ini juga ada penganugerahan Merry Riana Entrepreneur of the Year Award yang diikuti lebih dari 10 ribu UMKM untuk total 20 kategori, seperti misalnya Femalepreneur, Mompreneur, F&B, Creative, Positive Impact, dan lainnya. Total hadiah uang tunai Rp400 juta akan dibagikan kepada 20 pemenang, 1 pemenang untuk setiap kategori.“Selain itu, juga ada hadiah uang tunai Rp100 juta yang akan dibagikan setelah pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dalam program MD Accelerator. Program MD Accelerator ini terbuka untuk semua pelaku UMKM, jadi bukan hanya untuk pemenang Merry Riana Entrepreneur of the Year Award saja,” ungkap Merry Riana.Nobu Bank melihat bahwa InspiraFest telah menjadi muara bertemunya para pelaku UMKM ekonomi kreatif terutama femalepreneur dari berbagai jenis usaha, dan berbagai daerah di Indonesia yang tentunya membutuhkan mitra dalam pengembangan usaha, khususnya dalam hal akses permodalan.Untuk itu Nobu Bank menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh, tidak hanya melalui penyediaan permodalan, namun juga pembinaan dan pemberdayaan melalui penyediaan berbagai layanan transaksi perbankan digital seperti layanan mobile banking NobuNeo, layanan Merchant QRIS, dan kerja sama keagenan melalui NobuBank88 (branchless banking).“Empat layanan ini menjadi business in the box yang ditawarkan Nobu Bank kepada para pelaku UMKM di ajang InspiraFest 2023 yang diharapkan dapat menjadi one stop solution bagi tumbuh kembangnya UMKM, khususnya usaha mikro di Indonesia,” ujar Suhaimin.