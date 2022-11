E-Commerce Dorong Jumlah Pengguna untuk Tingkatkan Transaksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: E-commerce Blibli mendorong jumlah pengguna guna meningkatkan transaksi belanja online . Salah satu upaya Blibli adalah melalui rangkaian program belanja akhir tahun melalui Histeria Luar Biasa 11.11 yang puncaknya akan berlangsung pada 11-14 November 2022.SVP of Campaign Blibli Cindy Kalensang mengatakan, animo pelanggan melalui beragam program promo yang dilakukan menunjukan tren positif. Sebelumnya Blibli berhasil menjangkau 28 juta traffic pengunjung dalam gelaran Histeria 10.10 pada Oktober lalu."Dengan transaksi yang terus meningkat dan mampu menarik puluhan juta pelanggan, Blibli kembali menghadirkan program Histeria Luar Biasa 11.11 yang pastinya lebih meriah," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 12 November 2022.Ia mengungkapkan, pelanggan yang berpartisipasi dalam promo belanja online bulan lalu itu didominasi oleh pria dengan kategori belanja favorit elektronik dan groceries. Sedangkan Ibu & Anak dan Kesehatan & Kecantikan adalah kategori yang digemari pelanggan wanita.Berdasarkan data internal Blibli, jam 10.00 menjadi waktu favorit mereka dalam berbelanja. Lalu, 54 persen pelanggan yang berbelanja menggunakan fitur gratis ongkir, serta pengguna pengiriman dua jam sampai meningkat lebih dari 68 persen dibanding hari biasa.Sementara itu, metode pembayaran yang paling sering digunakan selama kampanye bulan lalu tersebut adalah dompet digital sebesar 52,39 persen. Adapun metode pembayaran lain yang digunakan adalah virtual account 23,53 persen, dan kartu kredit 14,75 persen.Pada Blibli Histeria Luar Biasa 11.11, Cindy mengatakan, pelanggan dapat menemukan beragam penawaran kategori terlaris. Blibli memiliki 20 kategori produk, jaminan 100 persen orisinal, dan layanan customer care 24/7 sebagai wujud komitmennya kepada pelanggan."Program Histeria Luar Biasa 11.11 yang pastinya lebih meriah untuk menjawab tren Fear or Missing Out (FOMO) di kalangan pelanggan untuk bisa mendapatkan produk incaran yang kekinian plus kesempatan untuk menikmati momen trip ke Korea," ungkapnya.Untuk menjawab antusiasme pelanggan menjelang akhir tahun, sebanyak 5.400 seller dan lebih dari 2,8 juta produk bergabung dalam program kampanye ini. Mereka memberikan penawaran luar biasa untuk mendapatkan produk yang diinginkan dengan harga terbaik.Pelanggan bisa mengikuti game agar mendapat kesempatan memenangkan Trip to Korea Explore NCT World, diskon gercep Rp11 ribu untuk borong produk kekinian, promo diskon hingga 90 persen untuk brand favorit, ekstra diskon hingga Rp1,1 juta, serta diskon untuk produk lokal.