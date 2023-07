Masih Belum Sentuh Keekonomian, Pemerintah Enggan Turunkan Harga Pertalite

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pemerintah belum ada niatan untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite. Harga pertalite masih di level Rp10 ribu per liter setelah kenaikannya di bulan September tahun lalu.Arifin bilang, harga BBM dengan kadar RON 90 itu belum mencapai keekonomian. Terlebih kurs rupiah masih di level Rp15 ribu per USD."Sejak zaman dulu Aku bilang, itu masih keekonomiannya masih. Rupiah aja masih Rp15 ribu per USD kan," katanya di Jakarta, dikutip Sabtu, 8 Juli 2023.Arifin justru menyoroti soal kondisi global yang berdampak pada harga dan pasokan minyak mentah dunia, yang kemudian akan berimbas pada BBM di dalam negeri."Nanti lah sabar-sabar kita tunggu Rusia adem (tenang), nanti supply jadi lebih banyak sehingga memang bisa merespon demand kalau sudah masuk bisa terjaga stabil," ujarnya.Belum lama ini PT Pertamina (Persero) telah kembali menurunkan BBM nonsubsidinya di seluruh SPBU di Indonesia per 1 Juli.Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan penurunan harga ini mengacu pada harga rata-rata harga patokan BBM MOPS (Mean of Platts Singapore) yang mengalami penurunan.Asal tau saja, berdasarkan laman oilprice.com harga minyak WTI dan Brent sudah mulai turun yaitu masing-masing USD73,86 dan USD78,47 per barel. Sementara Indonesia Crude Price Juni sudah turun menjadi USD69,36 per barel.