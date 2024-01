Kolaborasi Bareng TikTok, Perusahaan Ini Dorong Perkembangan Periklanan Digital

Advertisement

Jakarta: Alternative Media Group (AMG) mengumumkan kemitraan strategisnya dengan TikTok guna mengimplementasikan inisiatif Out of Phone. Out of Phone menjadi solusi perluasan jangkauan konten yang memberikan keuntungan lebih bagi mitra dan merek untuk memanfaatkan ribuan layar digital AMG beserta afiliasinya di ratusan gedung perkantoran dan platform lain.CEO AMG Davy Makimian mengapresiasi upaya TikTok dalam mengoptimalkan pertumbuhan platform dan meningkatkan pengalaman pengguna, salah satunya melalui pengembangan ekosistem yang mengintegrasikan platform dengan perangkat di luar aplikasi seluler, seperti DOOH (media luar griya digital).“Kami senang bisa mendukung dan menjadi bagian dari perkembangan periklanan digital. Fokus AMG dalam menyiapkan masa depan DOOH membuka peluang besar dalam mengakomodir inisiasi TikTok tersebut,” ungkap Davy dalam keterangan tertulisnya, Senin, 22 Januari 2024.Dengan kesiapan adaptasi teknologi dan infrastruktur yang dimiliki, Davy mengungkapkan, pihaknya siap dan sangat antusias membawa pengalaman TikTok ke berbagai sudut kota dengan memanfaatkan ribuan layar digital AMGMelansir situs resminya, TikTok konsisten mengoptimalkan strategi yang dapat meningkatkan kreativitas dan pengalaman menyenangkan bagi penggunanya. Oleh karena itu, TikTok dengan bangga memperkenalkan Out of Phone, solusi out-of-home yang revolusioner.Out of Phone membuka peluang baru untuk kreativitas dan interaksi, menjadikan konten TikTok sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana pun dan kapan pun. Langkah inovatif ini memungkinkan brand untuk dapat terhubung dengan audiens mereka di berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan menciptakan ikatan yang lebih dalam dengan konsumen.Dalam menyiapkan masa depan DOOH, lebih jauh Davy menjelaskan bahwa selain fokus berinvestasi pada bidang teknologi dan infrastruktur, AMG secara aktif juga melakukan berbagai inisiatif bisnis termasuk menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan global terkemuka.Kolaborasi AMG dan TikTok tidak hanya akan memperkaya konten DOOH, tetapi juga diharapkan akan mendukung para pengiklan dalam meningkatkan jangkauan dan dampak kampanye iklan mereka. Dengan memperluas jangkauan ke jaringan layar terkoneksi di dunia nyata, pengiklan dapat menciptakan pengalaman omnichannel yang sesungguhnya bagi konsumen.